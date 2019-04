Naike Rivelli, addio nuda a Instagram/ Foto, annuncio sconvolgente o Pesce d’aprile?

Non sappiamo bene se possiamo definire influencer ma quello che è certo è che Naike Rivelli ha regalato soddisfazione in questi anni sia agli amanti del trash che a quelli del gossip. La sua vita non è mai stata banale e lineare e non certo avrebbero potuto esserlo i suoi post su Instagram o le sue storie ma oggi tutto questo è finito, cala il sipario sul profilo della figlia di Ornella Muti. Questa è la notizia del giorno visto che Naike Rivelli lo ha annunciato ai fan poco fa sui social e anche in questo caso non ha scelto di certo la banalità per la sua uscita di scena. In intimo color carne e appesa ad una trave, Naike Rivelli ha scritto: “Goodbye Instagram!!!!!!!!!!!!!!!!Addio Instagram !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Da oggi non pubblico più. Lascio tutto quello che ho postato fino ad ora per coloro che si sono divertiti in questo viaggio virtuale assieme a me. Vi amo e vi ringrazio di avermi seguito sostenuto e capito“.

ANNUNCIO O PESCE D’APRILE?

Al momento non ci è dato capire il perché di questa scelta ma alla luce di tutto quello che è successo in questi anni non ci vuole molto a credere che quella di Naike Rivelli sia solo l’ennesima provocazione. Proprio in questo primo aprile, giornata in cui bisogna stare attenti ai Pesci e agli scherzi, anche questo sembra essere qualcosa che troverà la sua smentita proprio questa sera o magari nelle prossime ore. Fatto sta che Naike Rivelli tace mentre fan e amici sono già corsi sui social per pregarla di non farlo, offenderla o, addirittura, chiederne il motivo. Tra questi anche l’amica Justin Mattera che scrive: “Ma non andareeeeee”. Alla fine si rivelerà davvero essere un pesce d’aprile o Naike andrà controcorrente anche in questo e lascerà i social dopo esserne stata protagonista? Ecco lo scatto e il messaggio postati da Naike Rivelli:





