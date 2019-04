CHI E’ IL PADRE DI PAOLA CARUSO?/ Un calciatore importante, in rosa al Catanzaro…

Paola Caruso è una delle ospiti della puntata di mercoledì 10 aprile di “Live – Non è la D’Urso“, il programma condotto da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5. Per l’ex Bonas di Avanti un altro nuove emozioni in arrivo? E’ un momento di grandi scoperte e novità per la bellissima Paola Caruso che da poche settimane è diventata mamma del piccolino Michelino, ma ha scoperto anche la vera identità della mamma biologica. Durante l’ultima puntata del programma di Barbara D’Urso, infatti, la showgirl ha incontrato per la prima volta la presunta mamma biologica Imma e ha scoperto che il padre biologico è un ex calciatore. Chi è il papà biologico di Paola Caruso? Da quanto è stata rivelata questa cosa, in tantissimi continuano a chiedersi la vera identità dell’uomo su cui al momento si conoscono davvero pochissime cose. Imma, la mamma di Paola Caruso, non ha voluto fare il suo nome lasciandosi scappare solo che è stato un campione importante negli anni ’80 e che l’ha conosciuto quando giocava nel 1984 nella squadra del Catanzaro.

Paola Caruso padre biologico: chi è?

Al momento non è dato sapere di più sull’identità del padre biologico di Paola Caruso. Chissà che durante la nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso”, la mitica Carmelita non possa fare nuove rivelazioni su questo calciatore molto famoso e conosciuto. Sicuramente durante la puntata si parlerà del test del dna a cui si sono sottoposte Paola Caruso e la mamma biologica proprio per eliminare qualsiasi dubbio. Una volta conosciuta la verità sull’identità della mamma biologica chissà che Paola non voglia scoprire qualcosa di più anche sul padre biologico. Intanto l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi è al settimo cielo per la nascita del piccolo Michelino anche se il padre del bambino non ha voluto ancora conoscerlo. Le cose tra i due però sembrerebbe essere arrivate ad un punto di svolta dopo l’appello lanciato dalla showgirl proprio nel salotto di Barbara D’Urso.

Paola Caruso ricorda il padre

In attesa di scoprire chi è il padre biologico di Paola Caruso, la ex naufraga de L’Isola dei Famosi due anni fa ha parlato per la prima volta della perdita del padre “non natale” Michele; una perdita che l’ha segnata nel profondo e che ancora oggi la commuove. Dopo la sua esperienza in Honduras, la Caruso nel salotto di Verissimo ha ricordato così papà Michele: “Lui per me è tutto, per lui avrei dato la mia vita senza pensarci. Se ora vado avanti è per la mia mamma, che ha solo me”. Poi la ex Bonas si è lasciata andare ad una rivelazione: “voglio raccontare una cosa che non ho mai detto. Un giorno stavo a Desnuda, volevo lasciare perché non ce la facevo più. Mi sono addormentata con la foto di papà sulla stuoia. Quando mi sono svegliata ho trovato un angioletto, che mi aveva portato l’oceano. Ho capito che me l’aveva mandato lui. Si chiamava Michele, come l’arcangelo. Da quel momento sono andata come un treno. La notte in cui l’ho sognato è stata la notte più bella, perché ho visto i miei genitori insieme, una cosa che nella vita reale non mi succederà più”. Un ricordo bellissimo per la showgirl che presto potrebbe abbracciare per la prima volta il papà biologico.



