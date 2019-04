Bibi Andersson è morta/ Addio alla musa di Ingmar Bergman, la Audrey Hepburn svedese

Bibi Andersson è morta a 83 anni. L’attrice, il cui vero nome era Berit Elizabeth Andersson, era nata l’11 settembre 1935 a Kungsholmen, un quartiere centrale di Stoccoma e si è spenta a 83 anni dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Diversi anni fa, precisamente nel 2009, infatti, Bibi Andersson fu colpita da un gravissimo ictus che le aveva tolto anche l’uso della parola. Con lei, muore una vera diva del cinema internazionale, amatissima non solo in patria. Bellissima, elegante e sempre molto riservata e composta, aveva conquistato anche Hollywood ed era la musa del grande Ingmar Bergman che prima la volle con lui a teatro e poi la rese una diva con film che sono rimasti nella storia del cinema internazionale come “Il posto delle fragole”, “Il settimo sigillo”, “Alle soglie della vita”. Fu anche la protagonista del dramma “Dopo la caduta”, diretta sempre da Bergman in cui interpretava Marilyn Monroe.

Bibi Andersson è morta: era considerata la Audrey Hepburn svedese

Bibi Anderson, pur avendo abbandonato da tempo le scene a causa di una lunga malattia, ha lasciato un vuoto nel mondo del cinema. Gli addetti ai lavori l’hanno sempre considerata la Audrey Hepburn svedese, così bea e così misteriosa. La sua è stata una carriera straordinaria. L’attrice, infatti, si è fatta apprezzare sia per i ruoli interpretati sul grande schermo che per i suoi lavori teatrali. Diversi i riconoscimenti che ha ottenuto come l’orso d’oro a Berlino ovest per il film L’amante di Vilgot Sjöman. Se la vita professionale le ha regalato grandi soddisfazioni, la vita privata è stata piuttosto tormentata. E’ stata sposata prima con il collega Kjell Grede, poi col politico Per Ahlmark e, infine, con Gabriel Mora Baeza.

