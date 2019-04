Elodie e Mario Balotelli fidanzati?/ “Sono innamorati. Lei lo ha sedotto così…”

Elodie e Mario Balotelli sono fidanzati. La cantante, arrivata seconda ad Amici di Maria De Filippi, e il calciatore si frequentavano da un po’, ma solo ora escono allo scoperto. Lo rivela Oggi, secondo cui la nuova clamorosa coppia è nata a Milano. Chi li frequenta dice che sono persi l’uno dell’altra. Dunque, sarebbero innamorati come due “piccioncini”. I rumors dicono che sia stata Elodie Di Patrizi a sedurre Mario Balotelli con le sue curve da (ex) modella. Oltre ad avere una bellissima voce, ha un fisico mozzafiato. Elodie è davvero sexy e dunque Mario Balotelli non avrebbe resistito al suo fascino. E dunque l’attaccante dell’Olympique Marsiglia avrebbe capitolato, come confermano i più informati. Alberto Dandolo ha annunciato che nel prossimo numero del settimanale, in edicola da giovedì, saranno raccontati tutti i dettagli della nuova relazione tra l’ex allieva di Amici e l’attaccante.

ELODIE E MARIO BALOTELLI SONO FIDANZATI?

Elodie Di Patrizi ha un passato da modella, che però ha lasciato presto per dedicarsi alla musica. Nata a Roma nove giorni prima dello stesso Mario Balotelli, da padre italiano e madre francese creola originaria della Guadalupa nelle Antille francesi, Elodie aveva cominciato la carriera di modella, ma poi si è dedicata al canto. Eliminata durante le fasi iniziali di X Factor nel 2009, ha esordito nel 2015 nel talent show Amici di Maria De Filippi, dove aveva già provato a entrare sempre nel 2009, proprio dopo la delusione di X Factor. Ad Amici arrivò al secondo posto, vincendo il premio della critica. Ora invece il fidanzamento con Mario Balotelli dopo voci di altri ritorni di fiamma. Quest’ultimo invece non ha bisogno di grandi presentazioni. In passato ha avuto tante relazioni con showgirl, ma forse ora è arrivato il tempo di mettere la testa a posto con Elodie… I diretti interessati finora non hanno confermato, ma Oggi ha preparato lo scoop.

