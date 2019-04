FRANCESCO CASERTA, EX DI PAOLA CARUSO/ Incontrerà finalmente il figlio Michelino?

Francesco Caserta, lex di Paola Caruso tra i protagonisti della puntata di mercoledì 17 aprile di “Live – Non è la d’Urso“, il talk show di successo condotto da Barbara d’Urso. La ex Bonas di Avanti un altro è pronta a parlare della travolgente relazione con l’imprenditore che, una volta scoperto che Paola fosse incinta, ha deciso di lasciarla. Da allora tra i due ci sono stati dei contatti puramente virtuali; una serie di botta e risposta che nelle ultime settimana lasciano ipotizzare un possibile passo indietro da parte di Francesco verso Paola. La Caruso, infatti, è diventata da poco mamma del piccolo Michele che ha presentato per la prima volta proprio a Live – Non è la D’Urso dove peraltro ha incontrato anche la presunta mamma biologica. Durante la puntata, infatti, la ex Bonas scoprirà il risultato del test del Dna.

Francesco Caserta: “Sistemeremo ogni cosa”

Dopo l’appello di Paola Caruso andato in onda durante l’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”, Francesco Caserta ha fatto sapere tramite i social network di essere pronto a fare un passo indietro. Chissà che l’imprenditore non possa fare una sorpresa a Paola, ma sopratutto al piccolo figlio Michele che non ha ancora conosciuto. “i sono accorto solamente adesso dei numerosi messaggi che mi avete inviato in direct, ho guardato i video della puntata di stasera e posso solamente dire che il tempo sistemerà ogni cosa. Ho un cuore e soprattutto un cervello fortunatamente. Sistemeremo ogni cosa. Tempo al tempo” ha scritto sui social rispondendo alle tantissime persone che gli chiedevano di incontrare la ex compagna Paola Caruso.

Il rapporto con Paola Caruso

Le parole di Francesco Caserta hanno naturalmente trovato una replica immediata da parte dell’ex compagna Paola Caruso, che sui social ha scritto: “Ti aspettiamo quando vuoi, se vuoi fare il padre Michelino è qui”. Parole che rappresentano uno spiraglio di luce per la ex Bonas di Avanti un altro che nel salotto di Barbara d’Urso ha sempre sottolineato di non voler costringere l’uomo a fare da padre al piccolo Michele. Va detto però che la nascita di un figlio cambia la vita e quindi chissà che il piccolo Michelino non possa spingere il padre Francesco Caserta a partecipare proprio al programma di Barbara d’Urso per suggellare un armistizio con la madre ed ex compagna Paola Caruso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA