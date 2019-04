MEGHAN MARKLE ASPETTA UNA BAMBINA?/ Serena Williams rivela il sesso del Royal baby

Mancano pochi mesi alla nascita del primo figlio di Meghan Markle e Harry e a sorpresa sarebbe stato rivelato il sesso del futuro Royal baby. La notizia sarebbe stata rivelata senza volerlo da Serena Williams, grande amiche della duchessa di Sussex durante un’intervista rilasciata a E! News! La tennista, infatti, ha dichiarato: ““Ho un’amica che è incinta e mi ripete in continuazione che suo figlio farà determinate cose. Io l’ho guardata e le ho assicurato che lei non si comporterà così come crede”. La Williams durante l’intervista avrebbe più volte pronunciato il pronome “she” rivolgendosi al figlio dell’amica Meghan rivelando così in anteprima assoluta il sesso del nascituro. Una rivelazione che andrebbe contro il protocollo di Kensighton Palace e della Regina: è vietato, infatti, svelare il sesso del nascituro fino alla nascita.

Meghan Markle parto: sarà una bambina?

La duchessa di Sussex finisce così ancora una volta nel mirino del gossip internazionale e della Royal Family. Le rivelazioni di Serena Williams sul sesso del royal baby hanno ancora una volta portato l’attrice americana sulle prime pagine di tutti i magazine e quotidiani del gossip e non solo. Un’indiscrezione che non andava assolutamente rivelata visto che contraria al protocollo della Famiglia Reale che più volte in passato si è scontrata con l’attrice di “Suits”. Naturalmente si tratta solo di un’indiscrezione al momento non ancora confermata né da Meghan né tantomeno da qualcuno strettamente legato alla famiglia reale britannica. Va detto che da diverso tempo circolavano una serie di voci sul fatto che Meghan e Harry fossero in dolce attesa di una bambina visto che in occasione del baby shower tenutosi a New York, circolavano alcuni video in cui con addobbi dal colore rosa.

Chi saranno il padrino e madrina del Royal baby?

Intanto una notizia certa è che William e Kate Middleton non ricopriranno il ruolo di padrino e madrina del Royal baby. In realtà va precisato che stando al protocollo di Corte, a Kensighton Palace non è permesso ai duchi di Cambridge di ricoprire questo ruolo. In passato, infatti, è già successo anche per i figli di William e Kate. A questo punto è partito il toto nome sui possibili madrina e padrino del futuro Royal baby. I beni informati ipotizzano che Meghan Markle possa scegliere George Clooney e la moglie Amal, ma anche Serena Williams è in pole position essendo sua grandissima amica. Il Principe Harry, invece, potrebbe scegliere l’amico Tom Inskip oppure l’ex compagno di scuola Jake Warren.



