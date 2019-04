A RACCONTARE COMINCIA TU/ Raffaella Carrà a casa di Maria De Filippi

Giovedì 25 aprile, in prima serata su Raitre, nonostante il giorno dedicato alla Festa della Liberazione, va in onda il quarto appuntamento di “A raccontare comincia tu”, lo show ispirato al format spagnolo Mi Casa Es La Tuya che ha riportato in tv la bionda con il caschetto più famoso della televisione italiana ovvero Raffaella Carrà. Semplice, diretta, sincera e umile come sempre, nella sua nuova avventura professionale, Raffaella Carrà si mette totalmente a disposizione dei suoi ospiti incontrandoli nei luoghi in cui si sentono più a loro agio raccogliendo i loro racconti, i loro ricordi e le loro emozioni. Le prime tre puntate di “A raccontare comincia tu” che hanno avuto come protagonisti Fiorello, Sophia Loren e Riccardo Muti, chi sarà l’ospite della quarta puntata?

A RACCONTARE COMINCIA TU: MARIA DE FILIPPI OSPITE DI RAFFAELLA CARRA’

Protagonista della quarta puntata di “A raccontare comincia tu” sarà la regina della televisione italiana, capace d’incollare davanti ai teleschermi milioni di telespettatori con tutti i suoi programmi ovvero Maria De Filippi. La conduttrice di canale 5 accoglierà e incontrerà Raffaella Carrà nel suo studio romano, la “cabina di regia” dove nascono le idee e tutti i programmi di Queen Mary: da Amici a Uomini e Donne fino a C’è posta per te. Il racconto di Maria De Filippi partirà proprio dalla sua carriera. Sono tantissimi i successi raccolti nel corso degli anni che la De Fiippiha portato a casa e che ripercorrerà in compagnia di Raffaella Carrà fino ad arrivare alla consacrazione sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo.

MARIA DE FILIPPI RACONTA LA SUA VITA PRIVATA AD A RACCONTARE COMINCIA TU

Quello di Maria De Filippi sarà un racconto toccante, intimo ed emozionante. La conduttrice, ai microfoni di “A raccontare comincia tu” parlerà anche della sua vita privata. Un capitolo importante sarà così dedicato alla sua straordinaria storia d’amore con Maurizio Costanzo accanto al quale vive ormai da 25 anni. Quello tra il giornalista e la conduttrice è un amore importante che è stato coronato dall’arrivo del figlio Gabriele che la coppia ha adottato e di cui oggi, Maria De Filippi si dice estremamente orgogliosa per l’uomo che è diventato. Grazie a Raffaella Carrà, dunque, il pubblico conoscerà una nuova ed inedita Maria De Filippi.



