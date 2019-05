Armando Incarnato vs Roberta Di Padua/ Uomini e Donne: “non mi interessi più”

Armando Incarnato e Roberta Di Padua sono due dei protagonisti della nuova puntata del trono over di Uomini e donne. Dopo la prima parte dedicata alle disavventure sentimentali di Gemma Galgani, la trasmissione di Maria De Filippi torna in onda oggi con la seconda parte dedicata al rapporto tra il cavaliere e la dama. Roberta, chiusa la storia con Riccardo Guarnieri, ha cominciato a frequentare Armando con cui, però, le cose non sono andate come sperava. Nella puntata odierna, infatti, la dama riceverà il due di picche da Armando che, a sua volta, tornerà al centro delle polemiche per il suo atteggiamento. Il cavaliere, infatti, non è mai stato visto di buon occhio da Gianni Sperti, convinto che sia in trasmissione non per trovare l’amore ma per visibilità. A stupire, però, sarà la reazione di Roberta.

Armando Incarnato, due di picche a Roberta Di Padua

Al centro dello studio, Armando Incarnato e Roberta Di Padua tireranno le somme della loro frequentazione. L’aitante cavaliere che, finora, non ha avuto fortuna nella conoscenza delle donne esattamente come Roberta, ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione con la Di Padua con cui sembravano esserci le premesse per una reazione che potesse regalare ad entrambi ciò che cercano. “Non mi interessi più”, annuncerà senza mezze misure Armando spiazzando letteralmente Roberta che reagirà di pancia e come farebbe qualsiasi donna ferita nel proprio orgoglio. “Apposto, allora Maria io ti saluto, vado via”, saranno le parole della dama che riceverà anche la frecciatina dell’ex fiamma Riccardo Guarnieri: “Questo atteggiamento te lo meriti”. Maria De Filippi cercherà, così, di far ragionare Roberta. Quello della dama, dunque, sarà un addio definitivo?





