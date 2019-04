Domenica In/ Anticipazioni: Ambra Angiolini e il cast di Ballando da Mara Venier

Nella giornata di oggi, spazio sulla rete ammiraglia di Casa Rai, per la nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Lo spettacolo andrà in onda a partire dalle 14 in punto, presso gli Studi Dear intitolati a Fabrizio Frizzi. La 33esima puntata come di consueto, sarà ricca di ospiti e momenti di divertimento che accompagneranno il pubblico fino alle 17 circa. Tra i protagonisti che si avvicenderanno in diretta, ci sarà modo di intervistare anche Milena Vukotic, l’attrice che attualmente è protagonista ogni sabato sera di Ballando con le stelle, nel ruolo di concorrente tra un passo di danza e l’altro. Oltre a parlare del nuovo progetto televisivo, ci sarà modo anche di chiacchierare con lei della sua lunghissima e gloriosa carriera. Tra le altre anticipazioni del nuovo appuntamento, Cesare Bocci, l’amatissimo “Mimì” della serie televisiva di Rai1 Il Commissario Montalbano, si racconterà senza alcun filtro per il pubblico domenicale dello show. A seguire, scopriremo tutte le altre informazioni della puntata di oggi, domenica 28 aprile 2019.

Domenica In, anticipazioni e ospiti

Tra gli altri ospiti e le anticipazioni di Domenica In, Giancarlo Giannini, grandioso attore di cinema e televisione, sarà ospite di Mara Venier raccontando alcuni momenti importanti della sua vita, ed anche svariati aneddoti legati alle tante attrici con le quali ha lavorato in tante pellicole di successo nel corso degli anni. Spazio poi per Ambra Angiolini. L’attrice romana racconterà alla conduttrice la sua carriera, i futuri impegni professionali e sicuramente, qualche piccolo spaccato riguardante la sua vita privata. Legata da qualche tempo all’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, sta vivendo un momento personale molto felice, positivo e ricchissimo di soddisfazioni. Tra gli altri protagonisti di oggi, parlando ancora di Ballando con le stelle, dopo Milena Vukotic, la “Zia” ospiterà nel suo studio anche Dani Osvaldo, l’ex calciatore argentino ed attuale concorrente del programma del sabato sera Rai. L’affascinante “ballerino”, sarà protagonista anche con la sua band “Barrio viejo” e si esibirà con un brano. Rita Dalla Chiesa, tornerà in studio per presentare il suo nuovo libro. Per quanto riguarda la parentisi dedicata alla musica, ci sarà Leonardo De Andreis, giovane cantautore che si esibirà cantando il brano “Gli amori”, canzone portata al successo da Toto Cutugno.

