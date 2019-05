Padre o Madre Natura, chi è/ Ciao Darwin 2019: un uomo dopo Michelle Sander?

Padre o Madre Natura oggi a Ciao Darwin 8? Nella puntata in cui si affronta il mondo del web contro quello della tv potrebbe esserci una sorpresa. Finora si sono succedute bellezze femminili mozzafiato, ma oggi potrebbe toccare ad un uomo. Del resto Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva anticipato che ci sarebbe stato spazio anche per degli uomini. Quel momento sembra essere arrivato, stando alle anticipazioni che circolano in queste ore. Come riportato in anteprima da Super Guida Tv, il Padre Natura è Filippo Melloni, bellissimo modello, sexy influencer ma anche studente di Medicina. Non sarà però l’unico fisico scolpito che vedremo a Ciao Darwin 8, perché la moglie del conduttore aveva parlato anche di un modello brasiliano. Per lui però bisognerà evidentemente attendere, perché nella nona puntata di oggi il primo Padre Natura di Ciao Darwin 8 dovrebbe essere Filippo Melloni.

UN UOMO DOPO MICHELLE SANDER?

Nella scorsa puntata ha incantato il pubblico di Ciao Darwin 8 la bellissima Michelle Sander, che in molti chiamano semplicemente Michelly. Modella classe 1995, è originaria del Brasile ma ormai si è ben ambientata in Italia, dove ha avuto una relazione con Niccolò Bettarini. Ora invece sarebbe la fidanzata di Andrea Petagna, attaccante dell’Atalanta. Da sempre affascinato dal mondo della moda e dello spettacolo, ha lasciato il Brasile e viaggiato per il mondo grazie al suo lavoro di modella. Tra gli ultimi impegni, appunto, l’apparizione a Ciao Darwin 8, che non le ha fatto raccogliere solo apprezzamenti. Qualcuno sui social l’ha definita troppo “di plastica”. Lei si è difesa: «L’unica cosa di plastica che ho è la cover del mio telefono». Michelle Sander ha spiegato che volto e lato B sono intatti, invece solo una parte del corpo è stata ritoccata. «Per il resto ho soltanto le protesi al seno».

PADRE O MADRE NATURA A CIAO DARWIN 2019?

C’è grande curiosità sulla nuova Madre Natura, anche se pare che stasera farà il suo debutto a Ciao Darwin 8 un bel Padre Natura. Nella sfida web contro tv dovrebbe essere un uomo a dettare la Legge dell’Universo, almeno stando alle anticipazioni. E quindi a scendere le scale degli studi di Mediaset dovrebbe essere un lui, non una lei. L’arrivo di Padre Natura nella nona puntata di Ciao Darwin 8 segue così alla presenza nel programma di Paolo Bonolis ben otto Madre Natura. Ema Kovac la prima bellezza stratosferica, poi è scesa dalle scale Angelina Michelle, quindi Vanja Josic e Cicelys Zelies, mentre Sara Vulinovic ha anticipato il debutto della prima Madre Natura italiana, cioè Sara Croce, a cui ha fatto seguito Alba Vejseli. L’ultima madre Natura è stata appunto Michelle Sander, mentre oggi dovrebbe toccare al primo Padre Natura della stagione, sempre che le indiscrezioni trovino conferma.





