PAOLA PEREGO/ Lascia la Rai? (Ciao Darwin 8)

Paola Perego a Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, il varietà di successo condotto il venerdì sera da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. La conduttrice televisiva sarà al timone della squadra tv nella sfida contro il mondo del web capitanato dal duo di Il Pancio ed Enzuccio. Un ritorno a Mediaset per la conduttrice oramai legata alla Rai dove ha condotto con grandissimo successo la seconda edizione di “Superbrain – Le Supermenti: “sono molto soddisfatta, anche perché tutte le televisioni che normalmente sono spente insieme hanno fatto il 18%. Noi abbiamo fatto il nostro, il venerdì sera è una serata ricca, quindi è normale che i numeri non siano altissimi, ma abbiamo vinto e direi che è un grandissimo risultato” ha raccontato a Vanity Fair. Non solo, la Perego ha anche confidato di essere cambiata rispetto a quando era una ragazza: “mi conoscevo poco, avevo difficoltà a riconoscere i miei bisogni e le mie necessità”.

Paola Perego: “non me ne frega più niente di piacere a tutti”

A cinquantadue anni Paola Perego è una donna non solo libera ed indipendente, ma anche poco attenta al giudizio degli altri. “Penso di essere una bella persona” – ha dichiarato a Vanity Fair – “andando avanti con l’età sei sempre più te stessa e non te ne frega più niente di piacere a tutti”. Una carriera di successo quella della Perego, donna, mamma e da pochi mesi anche. nonna felice: “riconosce la mia voce quando arrivo e mi sorride” dice parlando del nipotino Pietro. Durante la chiacchierata con Vanity Fair la Perego ha rivelato anche un suo grande desiderio: rifare il reality show La Talpa. A parlare de La Talpa anche il neo direttore di Rai 2 Carlo Freccero che ha dichiarato di voler rifare il programma: “aspetto che mi chiami, Lo condurrei anche stasera, gratis” ha dichiarato la Perego che ha poi precisato come il pubblico da anni chieda a gran voce il ritorno in tv del programma.

Paola Perego e il sogno nel cassetto

Nonostante i prossimi impegni di Paola Perego siano tutti in Rai, la conduttrice a FanPage non nasconde di essere pronta anche a lanciarsi in nuove sfide. “Io mi vedo dove c’è il progetto più interessante, se Mediaset ne ha uno da propormi ci vado. A questo punto della carriera quello che mi interessa è il prodotto” ha dichiarato la conduttrice che parlando dell’amica e collega Simona Ventura ha detto: ” le ho scritto un messaggio per darle il bentornato a casa. Simona è la Rai. Avere una professionalità di quel livello e non approfittarne è veramente da stupidi. Simona è una di quelle che fa la differenza e averla in azienda è un valore aggiunto”. Un sogno nel cassetto? Una chiacchierata con Oprah Winfrey: “è una donna che vorrei tanto conoscere nel privato: l’infanzia difficile, la generosità estrema, il non aver avuto figli. Mi incuriosisce molto come personaggio, anche perché mi dà l’idea di essere una donna molto sola”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA