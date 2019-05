Peter Mayhew è morto: era Chewbacca in Star Wars/ “Addio al gigante gentile”

E’ morto Peter Mayhew. Era l’attore americano il cui viso era noto a pochi, ma che per anni ha interpretato il mitico Chewbacca nella saga di Star Wars. Chewba era il peloso amico di Han Solo, co-pilota della navicella Millennium Falcon, uno dei personaggi più emblematici della storia di Guerre Stellari, divenuto famoso anche per la sua lingua tutt’altro che banale. Mayhew è morto nella giornata di martedì scorso, 30 aprile, ma la famiglia lo ha reso noto solamente nelle scorse ore attraverso un post pubblicato su Twitter. «La famiglia di Peter Mayhew – si legge sulla pagina social ufficiale dell’attore – con profondo amore e tristezza, si rammarica nel condividere la notizia che Peter è morto. Ci ha lasciati la sera del 30 aprile 2019 con la famiglia al fianco nella sua casa nel nord del Texas». Peter aveva 74 anni ed è morto a seguito di una lunga malattia, una debilitazione costante e continua che ha obbligato lo stesso attore a passare il ruolo di Mayhew alla sua storica controfigura, Joonas Suotamo, nell’ultimo capitolo della saga.

PETER MAYHEW È MORTO: ERA CHEWBACCA IN STAR WARS

Mayhew era stato scelto per il ruolo di Chewbacca, come ricorda l’edizione online di TgCom24.it, in particolare per la sua altezza imponente, visto che misurava ben due metri e 18 centimetri, perfetto per interpretare il gigante peloso. Nel contempo, però, quella stazza fuori dal comune gli aveva provocato non pochi problemi fisici in vita, e nel 2018 era stato sottoposto ad un intervento di chirurgia spinale per migliorare la sua mobilità. Peter Mayhew ha vestito i panni del mitico wookiee nella trilogia originale di Star Wars, leggasi “Guerre stellari”, “L’Impero colpisce ancora” e “Il ritorno dello Jedi”, quindi ne “La vendetti dei Sith”, il terzo capitolo prequel, e nel primo capitolo della trilogia sequel “Il risveglio della Forza”. Come detto sopra, ha invece dovuto cedere il testimone ne “Gli ultimi Jedi”. Mark Hamill, attore americano che in Star Wars interpreta il jedi Luke Skywalker, ha dedicato un post su Twitter all’amico scomparso: «Era il più gentile dei giganti, un uomo grande con un cuore ancora più grande che non ha mai mancato di farmi sorridere, e un amico fedele che amavo teneramente. Sono grato per i ricordi che abbiamo condiviso e sono un uomo migliore solo per averlo conosciuto. Grazie Pete».

© RIPRODUZIONE RISERVATA