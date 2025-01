Si chiama Cinzia Sperti la sorella di Gianni Sperti, protagonista oggi, domenica 5 gennaio, a Verissimo – Le storie. In attesa del ritorno del programma dopo la pausa natalizia, questa domenica verrà trasmesso un recap delle interviste più significative di questa stagione, tra cui quella all’opinionista di Uomini e Donne. Lo scorso anno, Silvia Toffanin aveva ospitato Gianni insieme alla sua amata sorella Cinzia, che aveva raccontato la sua storia. Ma chi è esattamente Cinzia Sperti?

Cinzia è una dei tre fratelli di Gianni Sperti, insieme a Enzo e Luciano. Nata il 14 gennaio in Puglia, della sua vita privata si sa poco, se non che condivide con Gianni una grande passione per la danza. I due hanno iniziato a studiare ballo fin da piccoli, alimentando un legame che è diventato sempre più forte nel tempo. Cinzia è molto legata alla sua famiglia, ma il rapporto con Gianni è particolarmente speciale e unico. “Io vado d’accordo con tutti i miei fratelli, devo ringraziare per questo i miei genitori. Ma con lei c’è un legame da piccoli, mi confido e le dico tutto. Le dissi che era finito il matrimonio tra me e Paola Barale. Non lo sapeva ancora nessuno. Dopo una pausa di 10 secondi, mi disse: ‘Se si sono lasciati Albano Carrisi e Romina Power può lasciarsi chiunque'”, ha raccontato Sperti.

Cinzia, chi è la sorella di Gianni Sperti: la storia tossica con l’ex marito e la denuncia per stalking

Cinzia Sperti è madre di cinque figli, tra cui Giada, che è apparsa insieme a lei a Verissimo. Gianni Sperti è molto legato ai suoi nipoti e non manca di mostrare il suo affetto per loro sui social. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Cinzia ha condiviso un momento difficile della sua vita, raccontando di aver vissuto un amore tossico con il padre dei suoi figli: “Mi sono poco rispettata, ho portato a lungo qualcosa che sentivo come un dovere. Ci ero rimasta insieme per il bene dei figli e, infatti, mi sono sentita in colpa”. A causa dei maltrattamenti subiti dalla sorella, Gianni aveva interrotto ogni rapporto con l’uomo già diversi anni prima della loro separazione ufficiale.

L’ex ballerino ha rivelato di aver persino sporto denuncia per stalking contro l’ex marito della sorella. Quest’ultimo, profondamente geloso del legame tra Gianni e Cinzia, lo avrebbe accusato di essere la causa della fine della loro relazione: “Non ho mai ceduto e non ho mai risposto. Non vedeva di buon grado il nostro rapporto, infatti quando è finita tra loro pensava fosse colpa mia. Per fortuna la giustizia ha fatto il suo corso. Ho temuto per lei e per i figli, ho avuto paura”. Con il supporto di uno specialista, Cinzia Sperti ha saputo trovare forza e il coraggio necessari per mettere fine a questa relazione tossica.