Ciro Petrone e Rosy Chin nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023?/ L’indiscrezione sul cast

Grande Fratello 2023: Deianira e Amedeo Venza “ufficializzano” Ciro Petrone e Rosy Chin

Nonostante la “rivoluzionaria” e sicuramente avvincente nuova edizione del Grande Fratello sia quasi alle porte, vige ancora un certo mistero intorno a quello che sarà il cast dei concorrenti. Come risaputo, la formula sarà quella di un mix tra volti noti e semi-sconosciuti; una soluzione che presta il fianco alla volontà della rete di evitare derive trash con personaggi troppo “esuberanti”. In attesa che vengano ufficializzati i nomi scelti per il cast del reality condotto da Alfonso Signorini, in rete impazzano indiscrezioni e rumor sui possibili nuovi inquilini.

Antonella Fiordelisi: ritorno di fiamma con l'ex Gianluca Benincasa?/ La confessione dell'ex Gfvip 7

Le ultime novità sul cast del Grande Fratello 2023 – come riporta BlogTivvu – provengono dalle indiscrezioni “bomba” lanciate da Deianira Marzano e Amedeo Venza. Entrambi gli esperti di gossip hanno dato praticamente per ufficiali due volti scelti come prossimi inquilini della Casa più chiacchierata d’Italia. Il primo è Ciro Petrone: “Un nuovo concorrente del GF pare che sia Ciro Petrone”. L’altro nome dato per certo è invece quello di Rosy Chin: “La regina del sushi sarà una delle concorrenti del Grande Fratello”.

Grande Fratello 2023, nuove indiscrezioni sul cast/ La smentita di Loredana Lecciso

Chi sono Ciro Petrone e Rosy Chin, possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023

L’eventuale partecipazione di Ciro Petrone e Rosy Chin al Grande Fratello 2023 viene dunque data per certa da Deianira Marzano e Amedeo Venza – come riporta BlogTivvu – ma dalla produzione non sono arrivati indizi e comunicazioni ufficiali in merito. Si tratta dunque ancora di indiscrezioni e bisognerà ancora attendere prima della concreta ufficialità. Ciro Petrone – attore classe 1987 – non è nuovo al contesto dei reality. Dopo la notorietà acquisita con la partecipazione nel 2008 al film “Gomorra”, diretto da Matteo Garrone, il giovane ha preso parte l’anno successivo a La Fattoria, arrivando quinto. Indimenticabile anche la sua partecipazione a Temptation Island Vip con la fidanzata Federica Caputo; iconica la sua corsa in spiaggia per raggiungere la compagna.

Amadeo Goria, latin-lover con oltre 2.000 donne in agenda? / La replica all'accusa dell'ex Maria Teresa Ruta

Meno nota – almeno dal punto di vista televisivo – l’altro volto che potrebbe approdare nel cast del Grande Fratello 2023: Rosy Chin. Definita “La regina del sushi”, è proprietaria di un ristorante a milano – Yokohama – ma deve la sua notorietà all’attività social, in particolare su TikTok dove detiene oltre 400mila follower. A questo punto, non resta che attendere le prossime settimane per scoprire chi prenderà parte al nuovo viaggio nella Casa più chiacchierata d’Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA