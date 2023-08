Francesco Chiofalo: “Il tumore? Potevano esserci gravi conseguenze”/ “Antonella? E’ una cosa eccessiva…”

Francesco Chiofalo, la scelta di parlare sui social del tumore: “Non potevo ometterlo…”

Talent e reality sono da diversi anni un bacino inesauribile per la televisione italiana; nuovi volti partono proprio dalle suddette esperienze con l’obiettivo di trovare posto nel mondo dello spettacolo o semplicemente realizzare i propri progetti. Francesco Chiofalo è oggi riuscito a ritagliarsi una discreta fetta di notorietà, soprattutto con la sua attività sui social; partito diversi anni fa da Temptation Island, ha guadagnato negli anni un discreto seguito.

Come riporta LanostraTv, Francesco Chiofalo è stato recentemente intervistato dal settimanale Mio; occasione per rivelare diverse curiosità sia personali che professionali. Nel corso della chiacchierata con il magazine, l’ex volto di Temptation Island ha motivato la sua scelta di parlare senza filtri ai suoi follower della scoperta di una massa tumorale. “Avevo davanti un intervento rischioso che poteva portare conseguenze anche gravi, non potevo non dirlo. Un influencer lavora sui social, non può omettere una cosa simile“.

Passando a temi più leggeri, Francesco Chiofalo – come riporta LanostraTv – nell’intervista rilasciata al settimanale Mio è anche tornato sugli albori della sua esperienza televisiva. Nello specifico, ha lanciato una timida stoccata alla sua ex del tempo; Selvaggia, con la quale ha appunto partecipato a Temptation Island. “Forse mi riteneva l’uomo che avrebbe sposato e siccome questo non è accaduto l’amore che provava è diventato odio“. I due, nonostante le diatribe nel corso del reality, riuscirono a trovare dei punti a favore per uscire dal programma insieme; poco dopo però la relazione arrivò comunque al capolinea.

Non poteva mancare nel corso dell’intervista di Francesco Chiofalo anche un riferimento ad Antonella Fiordelisi; con l’ex volto del GF Vip ha avuto una relazione di qualche anno prima di legarsi a Drusilla Gucci, sua attuale compagna. “Sono stato io il primo a dire che è malata di Instagram… Credo che ad un certo punto Edoardo non ce la facesse più. Lo capisco perchè ci sono passato, è una cosa eccessiva“.











