Ciro Solimeno è uno dei due corteggiatori rimasti per il trono di Martina De Ioannon, prossima alla scelta a Uomini e Donne. Infatti, la tronista sembra ormai essere pronta a non far scendere più altri ragazzi oltre a lui e Gianmarco. Del resto le esterne delle ultime settimane parlano chiaro: tra i giovani sta nascendo un sentimento e sono scattati anche dei baci. Ma andiamo a conoscere meglio chi è Ciro Solimeno, sarà lui la scelta di Martina a Uomini e Donne?

Si sa poco del corteggiatore del trono dell’ex protagonista di Temptation Island, che dopo l’avventura in Sardegna è stata scelta per diventare la tronista di questa stagione del dating show di Maria De Filippi. Ciro Solimeno l’ha colpita subito e dall’inizio i due si sono confrontati più volte sui rispettivi caratteri, ma non hanno mai smesso di uscire e di fare esterne emozionanti. Lui, 22enne di Pompei, si è laureato di recente a Salerno e Martina gli ha anche fatto un regalo. Secondo le indiscrezioni, Ciro Solimeno vivrebbe oggi in quel di Torre Annunziata.

Ciro Solimeno è la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne? Il bacio passionale

Ciro Solimeno, corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, ha giocato in passato nella squadra Real Forio: uno dei suoi sogni è sempre stato quello di fare il calciatore tanto da essere diventato la prima punta del team. Secondo quanto si può vedere dai social del giovane, è legatissimo alla sua famiglia e ha una sorella e un fratello ai quali vuole molto bene. In “lotta amorosa” con Gianmarco Steri, Ciro Solimeno si è sempre mostrato piuttosto tranquillo in studio, e Martina De Ioannon ha sempre apprezzato il suo carattere spigliato ammettendo di trovarlo attraente. “Dovrebbe scegliermi perché mi sto facendo conoscere per quello che sono“, aveva spiegato il giovane campano tempo fa: “Le sto mostrando chi è Ciro al 100%“.

Nell’esterna in cui la tronista ha fatto conoscere i suoi fratelli al corteggiatore, è scattato anche un bacio passionale, diverso – secondo molti – da quello con Gianmarco Steri, il quale dopo aver visto il video dell’esterna si è detto deluso e arrabbiato, con tanto di lacrime agli occhi per la tristezza e la paura di perdere Martina. Quest’ultima ha dichiarato di essere quasi pronta alla scelta, segno che non scenderanno altri corteggiatori e che Ciro Solimeno potrebbe davvero essere il nuovo fidanzato di Martina De Ioannon, data la forte attrazione e il legame speciale tra i due sin dall’inizio.