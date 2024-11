Ciro Solimeno, tutto sul corteggiatore che ha conquistato Martina De Ioannon

Il primo corteggiatore di Uomini e Donne per il quale Martina De Ioannon ha provato interesse è sicuramente Ciro Solimeno, lo studente di Torre Annunziata che, con il suo modo di fare, ha conquistato le attenzioni di Martina che, dopo le prime esterne, ha ammesso immediatamente di avere una chimica particolare con il corteggiatore che, nelle scorse puntate, ha avuto una durissima discussione con la tronista. L’arrivo in trasmissione di Gianmarco Steri con cui sta nascendo un feeling speciale ha fatto crollare le certezze di Ciro.

Più volte, infatti, la tronista ha preferito uscire con Gianmarco per conoscerlo meglio lasciando a casa Ciro che, di fronte a tale scelta della tronista, non ha nascosto il suo malcontento al punto da aver lasciato lo studio per poi tornare dopo un chiarimento con Martina.

Ciro Solimeno e il bacio con Martina De Ioannon

Nella puntata di Uomini e Donne del 19 novembre, Ciro Solimeno è il protagonista di un momento al centro dello studio con Martina De Ioannon. Il corteggiatore che è stato scelto da Martina per uscire in esterna ha ha conosciuto i fratelli della tronista. Il momento speciale vissuto dai due ha portato ad un bacio che ha anche scatenato la dura reazione di Gianmarco.

Nonostante esca con Ciro e Gianmarco da diverso tempo, Martina non nasconde di avere ancora tanti dubbi al punti da aver deciso di conoscere altre persone. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, così, al centro dello studio arriva anche Francesco, il corteggiatore con cui è uscita in esterna. Di fronte a tale decisione di Martina, Ciro non nasconde il proprio malcontento ammettendo di non comprendere il desiderio della tronista di continuare a conoscere altri ragazzi.