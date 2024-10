Ciro Solimeno, chi è il corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e donne 2024

Ciro Solimeno è uno dei corteggiatori di Martina De Ioannon a Uomini e donne 2024, e si è fatto conoscere al grande pubblico nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, lunedì 30 settembre. La tronista ha iniziato ad approfondire le prime conoscenze con i ragazzi scesi in studio per lei e, nella puntata di ieri, ha avuto due esterne con Ciro e Marco. Se con Marco le cose non sono andate come sperato, con il corteggiatore che ha invece espresso la sua preferenza per l’altra tronista Francesca Sorrentino, con Ciro invece ci sono stati segnali molto positivi.

Ma che cosa sappiamo del corteggiatore che sembra davvero aver catturato l’attenzione di Martina De Ioannon? Come riportato da TvBlog, Ciro Solimeno vive a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e frequenta l’Università degli Studi di Salerno; ignote, al momento, sia la sua età sia la sua professione. Durante l’esterna il ragazzo ha catturato l’attenzione di Martina a Uomini e donne 2024; non solo un giro in bicicletta ma hanno anche assistito ad un meraviglioso tramonto l’uno al fianco dell’altra.

Martina De Ioannon su Ciro Solimeno: “Una bella scoperta“

Dopo aver inizialmente scartato diversi corteggiatori, poiché non del tutto colpita da loro, Martina De Ioannon sembra nutrire un effettivo interesse nei confronti di Ciro Solimeno a Uomini e donne 2024. L’esterna ha lasciato in lei piacevoli sensazioni e anche lui, durante il confronto in studio, è rimasto entusiasta per questa loro uscita: “Sono stato molto bene. Devo dire la verità, sono partito che avevo dei pregiudizi su di lei: non pensavo che fosse pronta per iniziare un percorso di conoscenza e di frequentazione. Non so se lei era già predisposta ad una nuova conoscenza, invece in esterna mi sono meravigliato perché l’ho vista veramente interessata“.

La tronista, dal canto suo, ha ammesso: “Io sono stata molto bene. Ho notato che eri molto concentrato su di me e non sul resto, e questa cosa mi è piaciuta tanto e l’ho notata subito. È stata una bella scoperta“.