Martina De Ioannon, esterna con Ciro a Uomini e Donne

Due esterne per Martina De Ioannon che si accomoda al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 30 settembre 2024 per vedere le sue prime esterne e fare il punto della situazione con i suoi corteggiatori. Durante il primo incontro, Martina aveva ammesso di non essere stata colpita da nessun ragazzo in particolare ma la conoscenza con Ciro fa cambiare le cose. La tronista, infatti, ha scelto di portare in esterna Ciro con cui l’esterna ha lasciato piacevoli sensazioni alla tronista.

I due, infatti, hanno fatto un giro in bicicletta per poi trascorrere il resto dell’esterna di fronte ad un tramonto. Un momento che a Martina è piaciuto molto al punto che, in studio, la tronista ammette di essere in difficoltà con lui e di provare un interesse nei suoi confronti.

Martina De Ioannon e Marco: scontro a Uomini e Donne

La seconda esterna di Martina De Ioannon, invece, è stato con Marco con cui, però, non è andata bene. Il corteggiatore, infatti, dichiara di avere una preferenza per Francesca Sorrentino, preferenza che aveva espresso anche in esterna. Il corteggiatore, senza giri di parole, accusa Martina di essere stata superficiale per quello che ha detto durante il primo incontro ovvero che non era stata colpita da nessuno. Martina, al centro dello studio, spiega di non esserci rimasta male perché è sicura di non essere superficiale.

La tronista, poi, ha provato a chiarire il senso delle sue parole spiegando di aver fatto quel commento solo per una questione estetica non avendo mai parlato con loro. La tronista, ad esempio, con Ciro, ha cambiato idea al punto da essere stata molto colpita da lui in esterna. Con Marco, però, non è scattato il feeling ed entrambi decidono di chiudere la conoscenza dopo una sola esterna. L’avventura del corteggiatore, però, continua avendo espresso una preferenza per Francesca Sorrentino a cui spetterà, poi, il compito di decidere se conoscerlo o eliminarlo.