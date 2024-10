Tra Martina De Ioannon e Marco è finita malissimo dopo una sola esterna a Uomini e Donne. I due sono usciti e hanno chiacchierato, ma lui non ha fatto altro che parlare di quanto sia più attratto da Francesca Sorrentino, che reputa più “profonda” e adatta a lui, una considerazione che è stata vista come una grossa offesa da parte di Gianni Sperti. L’opinionista ha sottolineato quanto questa considerazione sia maleducata e non si debba dire ad una donna, mentre Martina De Ioannon ha ribadito di non essersela presa.

Intanto, la tronista è uscita con Ciro Solimeno, nuovo corteggiatore dal quale si è sentita attratta dopo un inizio non proprio promettente a Uomini e Donne. Di lui si conosce molto poco, se non che è un calciatore e che sta studiando all’Università degli Studi di Salerno. Il loro incontro è iniziato con tanto stupore, dato che Ciro è rimasto meravigliato dal fatto che Martina De Ioannon lo abbia scelto per portarlo in esterna. Il ragazzo ha quindi voluto chiederle come mai abbia preso questa decisione se prima aveva annunciato di non essere attratta da nessuno.

Uomini e Donne oggi 1 ottobre 2024, Martina De Ioannon contro Marco: “Io superficiale? Potevamo non uscire”

Durante la puntata di Uomini e Donne oggi 1 ottobre 2024 si inizia con Martina De Ioannon, che si ritrova davanti due corteggiatori. Il primo, Marco, è stato criticato da Gianni Sperti per il suo modo di fare in esterna, quando ha parlato solo di Francesca Sorrentino, lodandola per essere intelligente e profonda, ritenendo automaticamente Martina De Ioannon una ragazza superficiale. I social sono insorti, ritenendo la loro esterna un vero flop, tanto che la tronista gli aveva detto: “Potevi non venire se pensavi questo”.

In ogni caso adesso Martina De Ioannon ha dichiarato di preferire Ciro, con il quale c’è stato un bel confronto in esterna, fatto di punzecchiamenti e flirt che fanno pensare ad un inizio di interesse. Marco intanto, durante la diretta di Uomini e Donne di oggi 1 ottobre 2024 ha salutato la tronista, scegliendo quindi di dedicarsi totalmente a Francesca Sorrentino, che evidentemente gli piace di più. In puntata, Maria De Filippi fa sedere i due corteggiatori e Martina, il che ci fa capire che per sapere come sarà andata tra i due bisogna aspettare ancora qualche giorno.