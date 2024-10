Il focus sui concorrenti del Grande Fratello 2024 spesso va ben oltre le dinamiche osservate nella casa più spiata d’Italia. Il gossip viaggia veloce, si infiltra e gli appassionati cercano di scovare curiosità che potrebbero avere risvolti anche nel reality. Un’attenzione particolare la merita Clarissa Burt che, proprio nel reality, si è espressa sul tema sentimentale senza particolari giri di parole. E’ sempre stata molto discreta a proposito della sua vita privata ma una domanda continua a destare la curiosità dei fan: Clarissa Burt ha un compagno?

Stando ai diversi ‘indizi’ e alle sue stesse dichiarazioni, sembra proprio che nella vita di Clarissa Burt attualmente non ci sia un compagno. L’attrice, raccontandosi al Grande Fratello 2024, ha lasciato intendere di essere attualmente single e anche piuttosto risentita dopo alcune storie precedenti: “Non mi fido più di nessuno, questo mi ha insegnato la vita”. Parole che non lasciano spazio all’amore, almeno attualmente.

Clarissa Burt, ad oggi nessun compagno ma non si pone limiti: “Ci si innamora anche dopo i 60 anni…”

E quindi, Clarissa Burt ha un compagno? Attualmente pare di no, ma nemmeno troppo tempo fa pare abbia vissuto un’intensa storia d’amore ma che per ragioni non proprio chiare non ha avuto risvolti felici. “… Ci sentivamo tutte le ore, lui era romantico; mi mandava fiori a tutte le ore e io mi sono innamorata follemente. Ma i tempi non erano giusti”. Queste le parole dell’attrice a proposito del suo ultimo compagno, quasi rammaricata per come sono andate le cose.

Chissà che Clarissa Burt non possa riscoprire l’amore proprio al Grande Fratello 2024 dove, tra l’altro, ha confessato di porsi limiti dal punto di vista sentimentale e di essere pronta a lasciarsi andare ai sentimenti. “L’amore ci gira intorno, basta guardare o fare un gesto ogni giorno… L’amore esiste anche dopo i 60 anni”.

