Clarissa Burt, perché era uscita dal Grande Fratello 2024?

Nei giorni scorsi Clarissa Burt era uscita dalla casa del Grande Fratello 2024, mandando in apprensione i fan in un primo momento. L’attrice ed icona sexy del cinema era stata costretta a salutare i compagni di gioco, ma per fortuna non per un grave motivo come era stato teorizzato in un primo momento, ma per ricevere una speciale onorificenza, come svelato dalla stessa artista.

Ad annunciarlo è stata la produzione del Grande Fratello 2024, che in una nota ufficiale ha spiegato: “Clarissa Burt è uscita momentaneamente dalla Casa del Grande Fratello per andare a ricevere un’importante onorificenza” si legge in un comunicato diramato dalla produzione del reality condotto su Canale Cinque da Alfonso Signorini. Fortunatamente l’attrice è già rientrata in gioco, raggiungendo il resto dei compagni ed è pronta per la puntata di questa sera lunedì 30 settembre del Grande Fratello 2024.

Clarissa Burt ricorda al Grande Fratello 2024: “Ho dovuto salvare mia madre a 18 anni”

Nei giorni scorsi l’attrice che abbiamo visto prendere parte a svariate pellicole di successo, Clarissa Burt, ha colto l’occasione al Grande Fratello 2024 per raccontare la sua storia, fatta di violenze domestiche, con il padre sempre molto violento con la madre, fino al momento in cui l’artista ha deciso: di portare via la madre dalle sofferenze: “Dal 1977 sono diventata “l’uomo di casa”, ho preso mamma e sorella e le ho messe in macchina“, ha spiegato Clarissa Burt nella Casa: “Quella è stata l’ultima volta che ho visto mia madre piangere“ ha confessato al Grande Fratello 2024 di Alfonso Signorini.

Dei ricordi di casa, Clarissa Burt ha ammesso di non portarsi dentro belle sensazioni, soffermandosi così sul padre: “Non lo vedo da quando ho 18 anni, beveva molto, era un uomo brutto, non ho bei ricordi di casa mia” ha confessato l’attrice nella casa del Grande Fratello.