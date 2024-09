C’è anche l’affascinante Clarissa Burt tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024. La celebre attrice non vede l’ora di varcare la porta rossa e mettersi alla prova in una nuova avventura televisiva. Grande curiosità di capire come l’attrice di Caruso Paskoski si adatterà nella casa più spiata di Italia, dove troverà tra gli altri Jessica Morlacchi, le ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere, Clayton Wesley Norcross, Enzo Paolo Turchi, Lino Giuliano e molti altri.

Ma chi è e cosa sappiamo su Clarissa Burt? l’attrice e modella si afferma professionalmente in Italia attorno agli anni ottanta. Inizialmente Clarissa prende parte ad alcune pubblicità ed esordisce sul grande schermo grazie al film di Francesco Nuti dal titolo Caruso Pascoski (di padre polacco). Tra gli altri film al suo attivo, come non menzionare la partecipazione al film La storia infinita 2. Nel corso della sua carriera Clarissa ha preso parte diversi reality e programmi televisivi come La talpa e l’Isola dei famosi.

Clarissa Burt, un passato terrificante segnato dalle violenze in famiglia

Ma di cosa si occupa oggi Clarissa Burt? L’attrice e modella si occupa di televisione e tra le altre cose, anche di supportare le donne che hanno subito maltrattamenti e violenze. D’altra parte lei stessa ha dei trascorsi tremendamente pesanti in famiglia, come confessato in una intervista di qualche tempo fa a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin.

“Mamma aveva passato 12 anni dalle suore, papà 12 anni dai preti. Stare a casa era dura, papà beveva molto ed era molto violento, e questo ha fatto sì che fin da giovane imparassi a capire come comportarmi, rispetto all’atteggiamento di mio padre. Anche mia madre era severa, ma ha cercato di fare del suo meglio”, ha detto Clarissa Burt. Sul fronte sentimentale, Clarissa ha avuto due grandi storie d’amore: con Francesco Nuti e il compianto Massimo Troisi.

