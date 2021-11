Clarissa Selassié abbandona il Grande Fratello Vip?/ “Stanca, non voglio stare qua!”

Clarissa Selassié, la più giovane delle principesse etiope potrebbe abbandonare prima del tempo il Grande Fratello Vip? L’ipotesi appare tutt’altro che remota, soprattutto se la ragazza dovesse superare la nomination di questa sera, che la vede al televoto, tra le altre, insieme alla sorella Lulù. Clarissa però appare ormai stanca e durante uno sfogo con la sorella maggiore Jessica avrebbe fatto emergere tutta la sua insofferenza.

E’ un periodo piuttosto complicato per Clarissa Selassié, che ha svelato il suo forte desiderio di prendersi una pausa dal contesto del Grande Fratello Vip. “Ho mal di testa e non voglio più stare qua dentro, sono stanca!”, ha tuonato durante una conversazione in camera con Jessica. La sua stanchezza sarebbe soprattutto a livello mentale e psicologico. La sorella maggiore sembra comprendere il suo sfogo tanto da commentare: “E’ perché non ci stiamo divertendo…”. Ma Clarissa crede che purtroppo le cose non cambieranno: “Non cambieranno anche perché io entro il 13 (dicembre, ndr) sto a casa, quindi andare via adesso o il 13 non mi cambierebbe niente!”.

Clarissa Selassié, il bilancio sul suo percorso al Grande Fratello Vip

Questa sera, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié potrebbe comunicare la sua decisione di abbandonare il reality? Non è chiaro se la ragazza sarebbe davvero intenzionata a lasciare la Casa di Cinecittà o se quello delle passate ore sia stato solo un comprensibilissimo sfogo. Durante la preparazione delle valigie, tuttavia, Clarissa si è detta comunque soddisfatta del percorso fatto in questi oltre due mesi di permanenza.

La giovane Selassié parlando con entrambe le sue sorelle, Lulù e Jessica, ha commentato: “Se devo andare a casa, ci vado con tanta felicità”. Inoltre, sfogandosi anche con Miriana Trevisan, Clarissa ha commentato gli ultimi due anni durante i quali tutti noi siamo stati messi a dura prova a causa del Covid, soprattutto a livello psicologico: “Dopo la depressione che abbiamo avuto negli ultimi due anni il pubblico giovane non vuole vedere liti o quattro stronz* che fanno finta di avere un cerchio amoroso… vogliono ridere e scherzare perché siamo stati repressi e non abbiamo avuto felicità”. Alla vigilia del nuovo appuntamento avrà cambiato idea o sarà sempre ferma nella sua posizione? Intanto parlando anche con Patrizia Pellegrino ha commentato: “Se dovessi uscire la prendo come il pubblico mi sta salvando da un programma noioso…”.

