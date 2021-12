Clarissa Selassiè “Alex Belli e Soleil? C’è qualcosa di reale”/ “Io tifo per loro”

C’è molto più di un’amicizia speciale fra Soleil Sorge e Alex Belli, due dei principali protagonisti del Grande Fratello Vip 2021. Lo pensano praticamente tutti coloro che stanno seguendo il programma di Canale 5, e anche Clarissa Selassiè, recentemente eliminata proprio dalla casa più spiata d’Italia.

Drupi “Ho una paura terribile del covid”/ “Spero che questo virus schifoso sparisca”

Nella giornata di ieri la Princess è stata ospite in collegamento dalla “porta rossa”, con il programma Mediaset, Pomeriggio 5, classica striscia pomeridiana condotta da Barbara D’Urso, e nell’occasione, incalzata appunto su questo rapporto molto stretto fra Soleil Sorge e Alex Belli, ha spiegato: “Qualcosa di reale ci sta… Il feeling tra loro c’è e l’abbiamo visto tutti… Però fuori c’è anche una moglie…”. E a proposito della moglie, ieri Delia Duran ha preferito non presentarsi nuovamente nella casa del Grande Fratello e nel contempo ha anche scelto, nonostante ne avesse avuto la possibilità, di non telefonare al marito.

Marco Mengoni “Ho avuto il covid e sono stato molto male”/ “Fatevi il vaccino”

CLARISSA SELASSIE’ SU ALEX BELLI E SOLEIL: “IL LORO BACIO PIU’ VERO DI QUELLO CON DELIA”

I due si erano comunque visti un paio di settimane e in quell’occasione si erano lasciati andare ad un bacio appassionato vicino alla porta di casa, su cui però Clarissa Selassiè ha da ridire: “C’era più passione nel bacio ‘teatrale’ tra Alex Belli e Soleil Sorge, che in quello vero con la moglie Delia…”, e la conduttrice ha replicato: “Ma poverina…”.

Quindi tornando alla coppia Belli Sorge, la Princess ha aggiunto, rivolgendosi a Barbara D’Urso: “A me Soleil e Alex insieme piacciono molto. A me loro piacciono e non l’ho mai nascosto – ribadisce – io devo dirti la verità Barbara… Li vorrei insieme…”. Tanti coloro che la pensano come la Selassiè, e che fanno il tifo per l’esplosione definitiva della coppia di inquilini. Del resto i due si comportano come se fossero dei veri e propri fidanzatini, ad eccezione del contatto fisico, anche se a volte non sono riusciti a trattenersi, vedi il famoso bacio di cui sopra. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni…

Clarissa Selassiè "Ho lasciato il mio fidanzato"/ Scoop al GF: "Si è comportato male"

© RIPRODUZIONE RISERVATA