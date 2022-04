Clarissa Selassiè: “Lulù all’Isola dei Famosi? Mai”/ “Non sopravvivrebbe alla fame”

Lulù Selassiè concorrente dell’Isola dei Famosi? Dopo il no del fidanzato Manuel Bortuzzo che, ai microfoni di Isola Party, ha svelato che Lulù non potrebbe mai partecipare ad un reality come l’Isola per la sua paura degli insetti, arriva anche quello della sorella Clarissa. La più piccola delle sorelle Selassiè è stata ospite della puntata dell’Isola Party condotta da Ignazio Moser e Valentina Barbieri del 4 aprile svelando un altro motivo per il quale Lulù non potrebbe mai partecipare all’Isola dei Famosi.

“No con lei assolutamente no, perchè non potrebbe stare un giorno là, perchè ama mangiare e odia gli insetti, non ce la farebbe”, ha raccontato Clarissa che, invece, ha ammesso che parteciperebbe al reality anche se non con Lulù. Potendo scegliere, parteciperebbe con il fratello Christian o con Jessica che ha definito “molto competitiva”.

Clarissa Selassiè all’Isola dei Famosi? “Con Jessica…”

Oltre a sognare un futuro da opinionista del Grande Fratello Vip o dell’Isola dei Famosi, Clarissa Selassiè partirebbe per l’Honduras come concorrente con la sorella Jessica, ma non con Lulù. “Sicuramente Lulù non riuscirebbe mai a sopravvivere la fame, lo so per certo. Jessica invece forse la noia, io invece so gestire sia la noia e la fame”, ha spiegato Clarissa che ha svelato che, dopo il ritorno a casa di Lulù e Jessica, qualche litigio c’è stato.

“E’ stato super emozionante riaverle a casa, già qualche litigio c’è stato. Tutto nella norma però”, ha spiegato Clarissa che sta trascorrendo molto tempo soprattutto con Jessica dal momento che Lulù è andata subito a convivere con Manuel Bortuzzo pur riuscendo a trascorrere del tempo con le sorelle.

