Clarissa Selassié vs Maria Monsè finiscono in tribunale?/ “Pronta a vie legali se…”

Clarissa Selassié potrebbe agire per vie legali contro Maria Monsè. Entrambe sono ormai fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2021, ma quanto accaduto all’interno ha ancora strascichi. Recentemente infatti la Monsè aveva pubblicato nelle Instagram Stories un attacco diretto a Lulù Selassié: «Non ha rispetto per gli adulti della casa come ha fatto con me e Katia. Non ha rispetto per il programma che ha preso a parolacce. Non ha rispetto per uno stilista che le ha inviato questo abito da sera».

Questo attacco non è passato inosservato, così come non sono passati inosservati gli altri, infatti Clarissa Selassié ha voluto prendere le distanze tramite i suoi canali social. «Per quanto attiene alle dichiarazioni, riguardanti me e le mie sorelle, che la Signora Monsè continua a fare nelle varie trasmissioni televisive, non ho al momento nulla da dire», ha esordito, salvo poi lanciare un messaggio molto chiaro.

Clarissa Selassié avverte Maria Monsè e attacca…

«Ovviamente, qualora si dovessero oltrepassare certi limiti e si andasse a ledere oltremodo l’immagine mia e della mia famiglia, mi riservo di intraprendere le opportune vie legali», ha aggiunto Clarissa Selassié. Dunque, è pronta ad andare all’attacco, ma non tramite programmi tv o via social, bensì avvalendosi del suo legale. In queste ore però si è tolta altri sassolini dalle scarpe. Ad esempio, nell’intervista rilasciata a Super Guida Tv ha svelato chi l’ha delusa di più tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021.

«Mi ha deluso tantissimo Manila. Ho visto Manila offendere la nostra cultura più volte durante la cena etiope e criticare Jessica in cucina quando è la prima a farsi in quattro per tutti e Giucas perché non mi disse mai la verità del fatto che lui ha contribuito a farmi uscire». Durissima Clarissa Selassié su Alex Belli: «Io credo che sia un attore non competente che recita pure molto male». Ne ha anche per Soleil Sorge: «Pure lei ha giocato con i sentimenti di una donna sposata».



