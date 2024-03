CLASSIFICA FORMULA 1 2024/ Mondiale piloti e costruttori: Verstappen vola, Ferrari regge! (Gp Arabia Saudita)

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: MAX VERSTAPPEN ALLUNGA, FERRARI SECONDA FORZA

La classifica Formula 1 2024 parla già in maniera inequivocabile della fuga di Max Verstappen e della Red Bull, nonostante il Gran Premio d’Arabia Saudita a Jeddah sia stato solamente la seconda gara del Mondiale di Formula 1 2024. Per l’olandese è arrivata la seconda vittoria consecutiva, in entrambi i casi davanti al compagno di squadra Sergio Perez: segnale più chiaro della superiorità anglo-austriaca non potrebbe esserci, mentre per quanto riguarda la classifica del Mondiale Piloti di Formula 1 sembra non esserci nemmeno l’incertezza nel duello interno che nel 2023 era durata almeno per un paio di mesi.

La Ferrari può almeno consolarsi perché ha iniziato la stagione con il ruolo di seconda forza nella classifica Formula 1 2024 ed è salita sul podio in entrambe le gare, qui a Jeddah naturalmente grazie a Charles Leclerc, che si è preso anche la piccola soddisfazione extra del punto bonus per il giro più veloce. Bisogna tuttavia fare i complimenti pure a Oliver Bearman, che a 18 anni e al debutto imprevisto in Formula 1, si è preso un settimo posto che è segnale di sicuro talento. Molto più di questo purtroppo non si può chiedere: lottare per la vittoria con la Red Bull sembra un’impresa fuori portata per chiunque… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I NUMERI DI MAX

Nel parlare della classifica Formula 1 2024, è inevitabile aggiornare gli straordinari numeri di Max Verstappen che si approccia al Gp Arabia Saudita come primo della classe. L’olandese, vincitore degli ultimi tre Mondiali di Formula 1, ha vinto in Bahrain la sua ottava gara consecutiva: una striscia che era cominciata l’anno scorso in Giappone e ha toccato appunto le ultime sette gare di una stagione dominante. Non ci fosse stato il guaio in qualifica a Singapore, Verstappen avrebbe potuto vincere la bellezza di 18 gare consecutive l’anno scorso ritoccando a 19 questa serie con il successo di Sakhir sabato scorso: cifre impressionanti.

Contando anche la seconda parte della stagione 2022, Verstappen ha vinto 29 delle ultime 34 gare: ha lasciato tre successi al compagno di squadra Sergio Pérez e uno a testa a George Russell e Charles Leclerc. La Red Bull di conseguenza ha 32 trionfi in questi 34 Gran Premi: la Ferrari (5) e la Mercedes (solo uno) hanno raccolto soltanto le briciole. Cambiare lo status quo nella classifica Formula 1 2024 sarà tremendamente complicato, ma come già detto la Rossa ha comunque dato buoni segnali in Bahrain e la speranza è che i miglioramenti possano continuare, stavolta magati senza i problemi ai freni accusati da Charles Leclerc. (agg. di Claudio Franceschini)

VERSTAPPEN E RED BULL GIÀ LEADER

Si avvicina il momento di aggiornare la classifica Formula 1 2024: ancora una volta si correrà di sabato, il 9 marzo dunque avremo l’appuntamento con il Gp Arabia Saudita sul circuito di Jeddah. Seconda gara stagionale in Oriente, ma saremo da questa parte del mondo fino al 21 aprile; la classifica Formula 1 2024 è ripartita da dove ci eravamo lasciati, ovvero con una Red Bull dominante che ha già centrato la prima doppietta stagionale, portando Max Verstappen a vincere l’ottava gara consecutiva e Sergio Pérez sul secondo gradino del podio, di conseguenza le Lattine Volanti hanno già preso il comando delle operazioni anche nel Mondiale costruttori.

Qui però abbiamo avuto ottimi spunti dalla Ferrari: Carlos Sainz ha raggiunto il podio dando prova di voler davvero fornire tutto il possibile prima dell’addio, Charles Leclerc nonostante un problema ai freni di non poco conto ha tenuto alle spalle George Russell e la Mercedes. Dunque i due piloti della rossa sono terzo e quarto nella classifica Formula 1 2024, nella quale per il momento soltanto cinque scuderie sono andate a punti; facile pensare che non sarà sempre così ma, come vedremo, è anche lecito ipotizzare che i rapporti di forza tra queste cinque e le altre possano anche diventare netti, scopriremo qualcosa in più nel Gp Arabia Saudita.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: VERSO IL GP ARABIA SAUDITA

Studiando la classifica Formula 1 2024 in vista del Gp Arabia Saudita, possiamo allora tornare sul fatto che per il momento solo cinque macchine siano andate a punti: in Bahrain la Red Bull ha fatto il vuoto e chi si aspettava novità sostanziali dovrà eventualmente aspettarle ancora con il rischio di rimanere deluso, per il momento invece il duello per la piazza d’onore l’ha vinto la Ferrari anche abbastanza nettamente, e bisognerà valutare se Leclerc senza problemi alla sua monoposto possa addirittura fare concorrenza a Verstappen per la vittoria. La Mercedes ha deluso, Lewis Hamilton ha da subito lamentato problemi al sedile e, forse, anche per lui vale lo stesso discorso del futuro compagno di squadra.

Abbiamo poi McLaren e Aston Martin: quest’ultima a dire il vero ha raccolto poco riuscendo a prendersi il minimo sindacale con il nono posto di Fernando Alonso e il decimo di Lance Stroll, la McLaren invece anche in una giornata negativa ha dato la sensazione di poter essere una minaccia per tutti, dipenderà anche dalle piste ma sia Lando Norris che Oscar Piastri hanno talento e velocità per portare qualche punto in più alla causa di una macchina che sta comunque crescendo, e che va a caccia di conferme. Adesso torniamo a fare riferimento alla pista, perché tra poco la classifica Formula 1 2024 tornerà ad aggiornarsi con il risultato del Gp Arabia Saudita 2024 a Jeddah.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 51

2. Sergio Pérez (Red Bull) 36

3. Charles Leclerc (Ferrari) 28

4. George Russell (Mercedes) 18

5. Oscar Piastri (McLaren) 16

6. Carlos Sainz (Ferrari) 15

7. Fernando Alonso (Aston Martin) 12

8. Lando Norris (McLaren) 12

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 8

10. Oliver Bearman (Ferrari) 6

11. Lance Stroll (Aston Martin) 1

12. Nico Hulkenberg (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 87

2. Ferrari 49

3. McLaren 28

4. Mercedes 26

5. Aston Martin 13

6. Haas 1











