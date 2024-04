Classifica Formula 1 2024/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Cina Shanghai (oggi 20 aprile)

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: VERSO IL GP CINA!

La classifica Formula 1 2024 torna a farci compagnia nel weekend, ma questa volta si parla di sabato: infatti il Gp Cina, sul circuito di Shanghai, sarà la prima gara stagionale in cui è prevista anche la Sprint, che è la grande novità introdotta lo scorso anno. L’appuntamento sarà alle ore 5:00 del 20 aprile, dunque nuova levataccia; dopo quattro Gran Premi la situazione nella classifica Formula 1 2024 deve ancora definirsi come ovvio che sia, ma intanto la Red Bull sta già provando ad andare in fuga: Max Verstappen, vincitore degli ultimi tre Mondiali, con tre vittorie comanda con 77 punti e un margine di 13 punti sul compagno di Red Bull Sergio Pérez.

Il messicano ha fatto meglio di Verstappen in Australia: Max costretto a un ritiro che non avveniva da due anni, lui quinto e dunque in grado di recuperare qualche punto. Per il resto, quello che avvilisce tutti gli avversari è il fatto che quando Verstappen non ha problemi tecnici alla sua auto resta comunque una spanna superiore agli altri; stesso discorso per la Red Bull, che infatti ha centrato tre doppiette (sempre con l’olandese vincitore del GP) e dunque ancora una volta si potrebbe lottare solo per le posizioni di rincalzo. Tuttavia la stagione è lunga e già nel Gp Cina potrebbero arrivare indicazioni diverse; noi intanto facciamo qualche altra analisi sulla classifica Formula 1 2024, perché come detto alle spalle della Red Bull ci sono argomenti interessanti da trattare.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: DUELLO INTERNO IN FERRARI

Per il momento la classifica Formula 1 2024 entrando nel Gp Cina a Shanghai è divisa in due tronconi. Il primo è quello del binomio Red Bull-Ferrari: la rossa sta facendo decisamente bene e si è proposta come seconda forza netta nel Mondiale costruttori, i punti sono 120 ed è un vantaggio di ben 51 lunghezze sulla McLaren. In questo momento si sta profilando un duello interno a Maranello: non ci sono ordini di scuderia e dunque Charles Leclerc vuole dimostrare che la Ferrari abbia fatto la scelta giusta nel confermarlo a fianco di Lewis Hamilton per il 2025, per contro Carlos Sainz corre per il motivo opposto e, naturalmente, per guadagnare un sedile con un’altra scuderia.

Al momento Leclerc ha quattro punti più di Sainz, che però ha dovuto saltare il Gp in Arabia Saudita e due settimane più tardi ha vinto in Australia; il monegasco però è anche stato sfortunato per aver avuto qualche problema alla sua Ferrari. Il secondo troncone nella classifica Formula 1 2024 riguarda tutti gli altri: spiccano in negativo i 34 punti raccolti dalla Mercedes e gli appena 10 di Lewis Hamilton, che prima di lasciare la scuderia con cui ha vinto 6 Mondiali vorrebbe almeno tornare a vincere una gara che gli manca da tre anni. Allo stato attuale delle cose, rischia di essere un obiettivo particolarmente difficile; infine, possiamo notare come Williams, Sauber e Alpine (che ha fatto un clamoroso passo indietro rispetto all’anno scorso) non abbiano ancora raccolto punti.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: GP CINA

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 77

2. Sergio Pérez (Red Bull) 64

3. Charles Leclerc (Ferrari) 59

4. Carlos Sainz (Ferrari) 55

5. Lando Norris (McLaren) 37

6. Oscar Piastri (McLaren) 32

7. George Russell (Mercedes) 24

8. Fernando Alonso (Aston Martin) 24

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 10

10. Lance Stroll (Aston Martin) 9

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 7

12. Oliver Bearman (Ferrari) 6

13. Nico Hulkenberg (Haas) 3

14. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 141

2. Ferrari 120

3. McLaren 69

4. Mercedes 34

5. Aston Martin 33

6. Racing Bulls 7

7. Haas 4

