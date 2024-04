Classifica Formula 1 2024/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il GP Giappone a Suzuka, oggi 7 aprile

La classifica Formula 1 2024 in vista dell’odierno Gran Premio del Giappone a Suzuka sembra promettere un duello tra Red Bull e Ferrari, che sarebbe fantastico per tutti gli appassionati. Naturalmente tre sole gare su 24 sono poche per trarre bilanci, però abbiamo già capito che la Red Bull resta la scuderia di riferimento, tuttavia con la Ferrari decisamente più vicina e tutti gli altri invece lontanissimi. Ovviamente pesa molto la doppietta Ferrari a Melbourne, con ritiro di Max Verstappen per la prima volta dopo due anni, che ha ricompattare le prime posizioni della classifica del Mondiale Piloti 2024 di Formula 1.

Diamo allora qualche numero, che d’altronde sono essenziali per la classifica Formula 1 2024: il primo posto è sempre di Max Verstappen con 51 punti, ma ecco poi a quota 47 alla piazza d’onore uno Charles Leclerc davvero vicino al grande rivale olandese. Seguono il mai esaltante Sergio Perez al terzo posto con 46 punti e Carlos Sainz in quarta posizione a quota 40, che è naturalmente straordinaria se si pensa che lo spagnolo della Ferrari non ha gareggiato in Arabia Saudita per l’appendicite ed è tornato con il memorabile trionfo in Australia.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: FERRARI IN CRESCITA CON PILOTI E COSTRUTTORI, COME CAMBIERÀ DOPO LA GARA DEL GIAPPONE?

I quattro piloti delle due scuderie di riferimento sono dunque racchiusi in sole undici lunghezze nella classifica Formula 1 2024 per quanto riguarda il Mondiale Piloti, ma naturalmente bisogna tenere conto pure dei 6 punti di Oliver Bearman a Jeddah, allora ecco che la Ferrari è vicinissima alla Red Bull anche nella classifica del Mondiale Costruttori 2024 di Formula 1. Infatti, i campioni in carica hanno 97 punti ma è vicinissimo il Cavallino Rampante, secondo con 93 punti – pur con grandi meriti per Bearman, si può pensare che con qualche punto in più in Arabia Saudita sarebbe stato possibile anche il sorpasso con il capolavoro di Melbourne.

Tutti gli altri rischiano già di recitare da comprimari nella classifica Formula 1 2024, anche se la McLaren merita comunque una menzione d’onore: la storica scuderia inglese sembra la terza forza, anche davanti a una Mercedes in netta involuzione. Oscar Piastri è davanti al compagno di squadra Lando Norris per un solo punto (28 contro 27) e in totale sono 55 i punti per la McLaren, che in Australia è anche salita sul podio. L’attesa è già spasmodica per i verdetti di una pista meravigliosa ma anche difficilissima come Suzuka: che cosa succederà nel mattino italiano della prima domenica di aprile?

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: PRIMA DELLA GARA DEL GIAPPONE

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 51

2. Charles Leclerc (Ferrari) 47

3. Sergio Pérez (Red Bull) 46

4. Carlos Sainz (Ferrari) 40

5. Oscar Piastri (McLaren) 28

6. Lando Norris (McLaren) 27

7. George Russell (Mercedes) 18

8. Fernando Alonso (Aston Martin) 16

9. Lance Stroll (Aston Martin) 9

10. Lewis Hamilton (Mercedes) 8

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 6

12. Oliver Bearman (Ferrari) 6

13. Nico Hulkenberg (Haas) 3

14. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 97

2. Ferrari 93

3. McLaren 55

4. Mercedes 26

5. Aston Martin 25

6. Racing Bulls 6

7. Haas 4

