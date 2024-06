Classifica Formula 2024/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Austria a Spielberg (29-30 giugno)

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: VERSTAPPEN IN FUGA!

Il grande trittico di giugno arriva alla sua gara di mezzo: la classifica Formula 1 2024 torna a farci compagnia a una settimana di distanza dall’ultima volta, e poi sarà ancora così tra una settimana. Dopo il Montmeló, ecco il Gp Austria, la casa di Max Verstappen: sul Red Bull Ring la classifica Formula 1 2024 si aggiornerà già sabato 29 giugno, perché è in programma la gara Sprint che scatterà alle ore 12:00. Max Verstappen, sempre lui: l’olandese ha vinto anche in Spagna e ha così allungato il suo vantaggio nella classifica Formula 1 2024, portandolo a 69 punti con la differenza, rispetto a prima, che adesso il suo primo inseguitore è diventato Lando Norris.

Straordinaria la regolarità del britannico che, aiutato da una miglioratissima McLaren, ha timbrato la pole position per poi prendersi il secondo posto con giro veloce in gara, riuscendo così a scavalcare Charles Leclerc che, dopo il trionfo di Montecarlo che sembrava poterlo lanciare verso il titolo, si è perso tra le contraddizioni di una Ferrari fermatasi nel suo sviluppo, addirittura quarta macchina in pista al Montmeló con tanto di nervosismo palesemente accresciuto in casa del monegasco, e forse non solo. Mancano ancora tanti appuntamenti al termine della stagione, non è detto che la classifica Formula 1 2024 resti questa anche per la prima posizione, vedremo intanto come andranno le cose nel Gp Austria.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: COME CAMBIANO LE COSE

Approfondiamo allora il discorso legato alla classifica Formula 1 2024, mentre ci avviciniamo alla Sprint Race del Gp Austria. Abbiamo detto di Verstappen, Norris e Leclerc; in terza posizione rimane Carlos Sainz che ancora una volta è stato oggetto delle critiche non solo degli appassionati ma anche dello stesso compagno di squadra, che dopo la gara in Spagna lo ha accusato di aver ignorato la strategia box e di aver effettuato un sorpasso azzardato quando non c’erano gli estremi. Sainz comunque si mantiene davanti a un Sergio Pérez decisamente alla deriva, oramai incapace di portare la Red Bull anche solo vicina a quella di Verstappen; in lenta risalita anche Oscar Piastri.

Poi, nella classifica Formula 1 2024, arrivano le due Mercedes: magari quello del Montmeló è stato solo un fuoco di paglia ma intanto Lewis Hamilton è tornato sul podio dopo tempo immemore, e George Russell pur sempre con qualche limite di troppo ha ottenuto il quarto posto, restando il primo pilota della scuderia ma rischiando il sorpasso da parte del sette volte campione del mondo. Il Gp Austria con la Sprint prevede più punti a disposizione nel fine settimana, e dunque sarà interessante scoprire come cambierà la classifica Formula 1 2024.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 219

2. Lando Norris (McLaren) 150

3. Charles Leclerc (Ferrari) 148

4. Carlos Sainz (Ferrari) 116

5. Sergio Pérez (Red Bull) 111

6. Oscar Piastri (McLaren) 87

7. George Russell (Mercedes) 81

8. Lewis Hamilton (Merdedes) 70

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 41

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 19

11. Lance Stroll (Aston Martin) 17

12. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 9

13. Oliver Bearman (Ferrari) 6

14. Nico Hulkenberg (Haas) 6

15. Pierre Gasly (Alpine) 5

16. Esteban Ocon (Alpine) 3

17. Alexander Albon (Williams) 2

18. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 330

2. Ferrari 270

3. McLaren 237

4. Mercedes 151

5. Aston Martin 58

6. Racing Bull 28

7. Alpine 8

8. Haas 7

9. Williams 2











