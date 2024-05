CLASSIFICA FORMULA 1 2024/ Mondiale piloti e costruttori: Leclerc e Ferrari accorciano! (Gp Monaco 26 maggio)

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: LECLERC E LA FERRARI ACCORCIANO

Finalmente Charles Leclerc: il monegasco timbra il secondo successo stagionale per la Ferrari e nella classifica Formula 1 2024 si avvicina a Max Verstappen. Il Gp Monaco è quello di casa, ma Leclerc non lo aveva mai vinto: lo ha fatto oggi scattando dalla pole position, in una gara subito segnata da un bruttissimo incidente al via e dalla bandiera rossa. Carlos Sainz, che aveva forato, è comunque partito dalla terza casella della griglia ed è stato fondamentale: infatti le prime posizioni del Gp Monaco sono state invariate, gara tutto sommato noiosa anche se con i piloti a lungo parecchio vicini.

Nella classifica Formula 1 2024 dunque Verstappen resta ovviamente primo con 169 punti, ma ora occhio a Leclerc che si porta a 138 e riduce il gap a 31 lunghezze, riaprendo in qualche modo il discorso sul Mondiale piloti; crolla Sergio Pérez che va fuori subito e dunque viene sorpassato al terzo posto da Lando Norris, oggi quarto, e da Carlos Sainz che sale sul podio ed è ora il quarto in classifica Formula 1 2024. Il giro veloce è di Lewis Hamilton che però ancora una volta arriva alle spalle di Georg Russell, buon quinto; primo punto nel Mondiale costruttori per la Williams con Alexander Albon nono, ancora tra i primi dieci un ottimo Yuki Tsunoda, male nuovamente la Aston Martin nella classifica Formula 1 2024. (agg. di Claudio Franceschini)

LO SPETTACOLO DI MONTECARLO!

Una delle tappe più spettacolari della stagione ci accompagna oggi nella classifica Formula 1 2024: stiamo parlando del Gp Monaco, che va in scena domenica 26 maggio. Il grande fascino di Montecarlo è noto: un circuito cittadino sul quale forse la difficoltà dei sorpassi legata alla Formula 1 moderna ha reso questa gara meno avvincente rispetto al passato, ma è innegabile che se parliamo del Gp Monaco si drizzano le antenne. Noi qui affrontiamo il discorso legato alla classifica Formula 1 2024, e allora diciamo subito che Max Verstappen ha messo altri punti tra sé e i rivali: a Imola ennesima vittoria per l’olandese e 161 punti raggiunti, con margine di 48 sul principale inseguitore.

Che è Charles Leclerc: grazie a un altro terzo posto il monegasco, che oggi corre sulla pista di casa, è riuscito a scavalcare un Sergio Pérez il cui weekend è stato determinato dalle brutte qualifiche, e che dunque ora si trova al terzo posto con il fiato di Lando Norris sul collo, perché il giovane britannico della McLaren sta dimostrando tutta la sua classe unita alla competitività di una monoposto che potrebbe diventare la seconda forza nel Mondiale, anche se la Ferrari rimane comunque davanti e con gli aggiornamenti dello scorso weekend sembra essersi migliorata. Come cambierà oggi la classifica Formula 1 2024? Lo scopriremo con il Gp Monaco, davvero imminente.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: VERSO IL GP MONACO

L’appuntamento del Gp Monaco potrebbe portare una sostanziale modifica nella classifica Formula 1 2024. Verstappen intanto vola: quinta vittoria in sette Gran Premi, anche se in questa stagione c’è chi l’ha battuto in pista (Lando Norris a Miami) l’olandese per il momento sta veleggiando verso il quarto Mondiale piloti consecutivo, mostrando una straordinaria superiorità che ancora una volta è di parecchio frutto del suo talento, perché Sergio Pérez con la seconda Red Bull sta faticando e, dopo un brillante avvio di stagione, sembra essersi nuovamente perso nelle sue difficoltà, facendosi superare da un Leclerc che tiene alta la bandiera della Ferrari.

Tra chi arriva alle spalle, come già detto, attenzione a Norris: la McLaren è competitiva, lui ormai ha più volte fatto di capire di essere pronto a lottare per il titolo con la macchina giusta e la classifica Formula 1 2024 ne è l’ennesima dimostrazione, perché parliamo di quarto posto davanti a un pilota esperto come Carlos Sainz, anche lui forse leggermente appannato come dimostra il fatto che per tre volte consecutive sia arrivato quinto. Qualche segnale incoraggiante può essere arrivato da una Mercedes comunque mediocre, e poi da Racing Bulls: certo i punti nella classifica Formula 1 2024 sono appena 20, ma le qualifiche di Imola sono state brillanti e Yuki Tsunoda ha fatto un bel salto di qualità, dunque la ex Alpha Tauri potrebbe portare via punti importanti.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 169

2. Charles Leclerc (Ferrari) 138

3. Lando Norris (McLaren) 113

4. Carlos Sainz (Ferrari) 108

5. Sergio Pérez (Red Bull) 107

6. Oscar Piastri (McLaren) 71

7. George Russell (Mercedes) 54

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 42

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 33

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 19

11. Lance Stroll (Aston Martin) 11

12. Oliver Bearman (Ferrari) 6

13. Nico Hulkenberg (Haas) 6

14. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 5

15. Alexander Albon (Williams) 2

16. Pierre Gasly (Alpine) 1

16. Esteban Ocon (Alpine) 1

16. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 276

2. Ferrari 252

3. McLaren 184

4. Mercedes 96

5. Aston Martin 44

6. Racing Bulls 24

7. Haas 7

8. Alpine 2

8. Williams 2











