Classifica Formula 1/ Il Mondiale piloti e costruttori prima del Gp del Messico 2019

Questa domenica si disputerà il Gp del Messico 2019 e certo dobbiamo subito verificare che sta accadendo nella classifica della Formula 1 per il mondiale piloti e costruttori, pure alla vigilia della prova a Città del Messico di questo appassionante mondiale, sappiamo ben che i verdetti sono già stati decisi. Oggi, salvo casi difficilmente pronosticabili infatti Lewis Hamilton sarà campione del Mondo della formula 1, mentre la sua Mercedes già in Giappone ha messo in cassaforte il titolo costruttori. Pure i punti messi in palio oggi per la classifica della Formula 1, specie per i piloti oltre il podio, saranno ben importanti: il titolo è praticamente andato ma questo non vuol dire che in molti proveranno a chiudere questa stagione con un sorriso. Ecco che in tal senso dobbiamo certo mettere in evidenza, alle spalle di Hamilton, primo con 338 punti, il profilo del compagno di squadra Bottas (teoricamente ancora in gioco per il titolo) con 274 punti. Alle sue spalle nella classifica della formula 1 per il mondiale piloti, prima della prova messicana ecco che poi figurano tutti ben vicini Leclerc, Verstappen e Vettel, entro i 212 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Come riferito prima, per la classifica della Formula 1 per il mondiale costruttori è già tutto deciso, anche alla vigilia del Gran premio del Messico 2019. Già a Suzuka infatti, con la doppietta tutta Mercedes, la casa di Toto Wolff ha messo in cassaforte il sesto titolo iridato di fila, avendo in graduatoria ben 612 punti. Pure sarà ben interessante vedere già oggi, come nelle prossime ultime prove del mondiale, come arriveranno in graduatoria le principali avversarie della casa anglotedesca. Ricordiamo allora molto bene che alle spalle delle Frecce d’argento prima del Gp del Messico 2019 troviamo la Ferrari che ha messo finora a tabella 435 punti: terzo gradino del podio per la Redbull, che ha invece registrato 323 punti. Proseguendo vediamo che il distacco in questa parte della graduatoria è netto: la quarta classificata, la McLaren, ha infatti solo 111 e comunque un solido vantaggio sulla Renault, quinta con 68 punti. Rimangono poi ben lontani ora anche Toro Rosso, Racing Point, Alfa Romeo, Haas e Williams.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1° Lewis Hamilton 338

2° Valtteri Bottas 274

3° Charles Leclerc 221

4° Max Verstappen 212

5° Sebastian Vettel 212

6° Carlos Sainz 76

7° Pierre Gasly 73

8° Alexander Albon 64

9° Daniel Ricciardo 42

10° Nico Hulkenberg 36

11° Lando Norris 35

12° Daniil Kvyat 33

13° Sergio Perez 33

14° Kimi Raikkonen 31

15° Kevin Magnussen 20

16° Lance Stroll 20

17° Romain Grosjean 8

18° Antonio Giovinazzi 4

19° Robert Kubica 1

20° George Russell 0

MONDIALE COSTRUTTORI

1° Mercedes 602

2° Ferrari 435

3° Red Bull 323

4° McLaren 111

5° Renault 76

6° Toro Rosso 59

7 ° Racing Point 53

8° Alfa Romeo 35

9° Haas 28

10° Williams 1



