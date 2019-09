Classifica Formula 1/ Il Mondiale piloti e costruttori prima del Gp di Singapore 2019

Il Circus della F1 torna sotto ai riflettori ed è quindi tempo di prendere in esame quanto sta accadendo nella classifica della Formula 1 riservata al Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gp di Singapore 2019. Ecco infatti che anche sotto le luci del circuito di Marina Bay il leader indiscusso non può che essere Lewis Hamilton: il pilota inglese infatti, pur dovendo cedere il primo gradino del podio a Leclerc negli ultimi due appuntamenti, è sempre in vetta alla classifica della Formula 1 per il mondiale piloti. Anzi la strada verso il titolo iridato è più che spianata per Hamilton: l’alfiere della Mercedes è in testa con ben 284 punti e pure un vantaggio di 63 punti sul primo rivale. Parliamo in questo senso del compagno Valtteri Bottas, che pure agli ultimi appuntamenti del Mondiale non è apparso poi così motivato a contendere ad Hamilton la vetta: intanto il finlandese ha messo da parte 221 punti oltre che un vantaggio più che consistente sul terzo Verstappen. Chiudono ovviamente la top five della classifica della Formula 1 per il Mondiale piloti le due Ferrari: con le vittorie a Spa e Monza, ora è Leclerc a salire di grado e pure a fiata sul collo dell’olandese, questo forte di 182 punti: Vettel è quindi quinto con 169 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Come accade per i piloti anche nella classifica della Formula 1 riservata ai costruttori dobbiamo parlare dell’assoluto dominio delle frecce d’argento alla vigilia del Gp di Singapore. Prima quindi che si spengano i semafori rossi sulla pista di Marina Bay, ecco che in questa particolare graduatoria è la Mercedes a dominare, forte di ben 505 punti e quindi anche di un vantaggio di 154 punti sulla prima rivale, la Ferrari. Terza forza di questa stagione di formula 1 è certo la Red Bull con 266 punti, e sono McLaren e Renault a chiudere la top five rispettivamente con 83 e 65 punti a bilancio. Proseguendo ecco che troviamo in lista anche Toro Rosso, Racing Point, Alfa Romeo, Haas e Williams, quest’ultima però ancora a quota un solo punto.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. L Hamilton 284

2. V Bottas 221

3. M Verstappen 185

5. C. Leclerc 182

4. S Vettel 169

6. P Gasly 65

7. C Sainz 58

8. A Albon 34

8. D Ricciardo 34

10. D Kvyat 33

11. N Hulkenberg 31

12. K Raikkonen 31

13. S Perez 27

14. L Norris 25

15. L Stroll 19

16. K Magnussen 18

17. R Grosjean 8

18. A Giovinazzi 1

19. R Kubica 1

20. G Russell 0

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 512

2. Ferrari 351

3. Red Bull 266

4. McLaren 83

5. Renault 65

6. Toro Rosso 51

7. Racing Point 46

8. Alfa Romeo 34

9. Haas 26

10. Williams 1



