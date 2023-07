CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori 2023: Verstappen +110 su Pérez! (Gp Ungheria)

CLASSIFICA FORMULA 1: VERSTAPPEN INARRIVABILE

Un devastante Max Verstappen allunga nella classifica di Formula 1: il Gp Ungheria 2023 rappresenta per l’olandese la settima vittoria consecutiva, anche oggi un dominio incontrastato con tanto di giro veloce e altri 11 punti guadagnati sul compagno di squadra Sergio Pérez, che è terzo e se non altro mette alle spalle la Mercedes di Lewis Hamilton che era scattato in pole position, ma manca anche il podio. Si conferma la McLaren, in questo momento la vera antagonista di una Red Bull imprendibile per tutti (e questa non è una novità): Lando Norris splendido secondo e Oscar Piastri che resiste alle Ferrari e George Russell ottenendo la quinta posizione.

Dunque per la McLaren ci sono 28 punti; per la Mercedes ne abbiamo 20 e un altro passo indietro, ma a tale proposito bisogna dire che la Ferrari non risorge nemmeno a Budapest, con Charles Leclerc che si deve accontentare del settimo posto venendo scavalcato da Russell a causa di 5 secondi di penalizzazione, e Carlos Sainz ottavo. La Aston Martin è nona con Fernando Alonso e decima con Lance Stroll: un altro brutto weekend per una monoposto che sembra aver perso tutto lo smalto iniziale, e ora quel terzo posto nella classifica costruttori di Formula 1 potrebbe essere in discussione… (agg. di Claudio Franceschini)

CLASSIFICA FORMULA 1: IN MANO A VERSTAPPEN!

Oggi aspettiamo il GP Ungheria 2023 sul circuito di Budapest, ma onestamente parlare della classifica Formula 1 rischia di essere un esercizio noioso (a maggior ragione pensando a quanto ancora manca della stagione), perché il Mondiale è ormai in mano a Max Verstappen e alla Red Bull. Per quanto riguarda i Costruttori, come vedremo meglio in seguito, la partita non è nemmeno mai iniziata; la speranza, che almeno nel primo scorcio della stagione sembrava concreto, riguardava la classifica del Mondiale Piloti di Formula 1, che potesse regalarci come minimo un duello interno con Sergio Perez a sfidare il campione in carica olandese, tuttavia la formidabile vittoria in rimonta di Verstappen a Miami ha dato la svolta, perché in seguito sono arrivati una successione di risultati sempre favorevoli all’olandese, compresa la vittoria nella scorsa uscita a Silverstone, per cui anche il duello interno sembra finito in favore di Max Verstappen a nemmeno metà stagione.

Non può essere la matematica a sancire questa situazione, però 99 punti di differenza nella classifica Piloti di Formula 1, con Verstappen a quota 255 punti e Perez a 156, sono evidentemente una sentenza circa la conferma delle gerarchie in casa Red Bull, ammesso e non concesso che fossero mai state in discussione, con Perez destinato a doversi accontentare del ruolo di scudiero e caso mai impegnato a tenere a bada gli inseguitori che potrebbero provare almeno a strappargli il ruolo di vice-campione del Mondo, a cominciare da Fernando Alonso, terzo a quota 137 punti e quindi distante appena 19 lunghezze dal pilota messicano, per il quale con la super Red Bull è un “dovere” chiudere almeno secondo.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Come abbiamo già accennato, è ovviamente evidente che la classifica Formula 1 sia ancora più sbilanciata per quanto riguarda il Mondiale Costruttori, nel quale la Red Bull sta facendo corsa a sé. Nonostante il recente rallentamento di Sergio Perez, come abbiamo visto pesante per la classifica Piloti, la Red Bull è infatti salita a quota 411 punti nella classifica Costruttori di Formula 1, che sono addirittura più del doppio del secondo posto della Mercedes, che non può pensare ad inseguire il primato, bensì deve difendere la piazza d’onore con 203 punti, obiettivo massimo in una epoca segnata dal dominio della Red Bull.

Al terzo posto abbiamo la Aston Martin, la quale ha 181 punti perché paga l’enorme differenza di rendimento tra Fernando Alonso e Lance Stroll, che ha raccolto appena 44 punti finora, ma soprattutto appare in calo rispetto a un meraviglioso inizio di stagione. Insomma, da questo punto di vista l’unica curiosità potrebbe essere relativa all’anticipo con cui la Red Bull riuscirà a vincere il Mondiale Costruttori 2023 di Formula 1 e semmai al nome della scuderia che si prenderà il secondo posto in classifica, con la Mercedes che ci spera anche se questo è un obiettivo decisamente modesto e di scarsa consolazione per chi dominava il mondo fino a un paio di anni fa. Semmai, rispetto al 2022 ecco che Lewis Hamilton è tornato davanti a George Russell, con un buon margine di 39 punti (121-82): qui davvero il duello interno potrebbe forse essere più avvincente…

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 281

2. Sergio Pérez (Red Bull) 171

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 139

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 133

5. George Russell (Mercedes) 90

6. Carlos Sainz (Ferrari) 87

7. Charles Leclerc (Ferrari) 80

8. Lando Norris (McLaren) 60

9. Lance Stroll (Aston Martin) 45

10. Esteban Ocon (Alpine) 31

11. Oscar Piastri (McLaren) 27

12. Pierre Gasly (Alpine) 16

13. Alexander Albon (Williams) 11

14. Nico Hulkenberg (Haas) 9

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5

16. Guanyou Zhou (Alfa Romeo) 4

17. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 2

18. Kevin Magnussen (Haas) 2

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 452

2. Mercedes 223

3. Aston Martin 184

4. Ferrari 167

5. McLaren 87

6. Alpine 47

7. Williams 11

8. Haas 11

9. Alfa Romeo 9

10. Alpha Tauri 2











