Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori al Gp di Monaco 2019 (Montecarlo)

Dopo la gara e i test di Barcellona ecco che il Mondiale torna protagonista in questo fine settimana dal principato di Monaco: è tempo quindi di considerare che ci dice la classifica di Formula 1 per il mondiale piloti e il mondiale costruttori, alla vigilia del Gran premio di Monaco 2019. Il banco di prova è chiaramente dei più attesi e i punti messi in palio in questo sesto appuntamento della stagione sono ben pesanti, specie per chi sta inseguendo i leader della Mercedes. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ad oggi si sono sempre divisi i primi due gradini del podio e non ci sorprende quindi vederli ancora in testa alla classifica della Formula 1 per il mondiale piloti anche oggi a Montecarlo. In pista come pure in graduatoria i due alfieri della Mercedes si contendono il ruolo di leader: al momento è il campione del mondo inglese a registrare il primo posto grazie al successo trovato a Barcellona, che lo ha portato a quota 112 punti. Ben vicino però è il compagno di squadra Bottas che rimane comunque alle costole dello stesso Hamilton, con 105 punti e un distacco colmabile di 7 lunghezze. Chi invece ha ancora parecchio terreno da recuperare è Verstappen, salito al terzo gradino del podio con 66 punti: l’olandese oggi a Montecarlo proverà a staccarsi da Vettel e Leclerc, subito dietro con rispettivamente a testa 64 e 57 punti ma non sarà affatto facile, perchè le Ferrari promettono battaglia al Gran premio di Monaco 2019.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

E in effetti la Ferrari ha parecchio terreno da recuperare nella classifica della formula 1, pure quella riservata al mondiale costruttori, dove è ancora una volta la Mercedes a dettare il passo. Con i grandi trionfi di Hamilton e Bottas, Toto Wolff non può che gloriarsi del primo gradino del podio, forte di ben 217 punti, vinti alla vigilia della sesta prova del mondiale di formula 1. Il distacco ormai con le rosse è netto: le frecce d’argento infatti vantano un gap di 96 punti, che potrebbero diventare pure cento oggi alla bandiera a scacchi di Montecarlo. Intanto la scuderia di Binotto infatti rimane sempre seconda con 121 punti e se guarda da lontano la Mercedes, se non altro non deve troppo guardarsi alle spalle. La terza forza del campionato di Formula 1 rimane la Red bull, ma nella classifica della Formula 1 riservata al Mondiale costruttori la casa austriaca è ferma a quota 87 punti e quindi dista 34 lunghezze dalla Ferrari. Da ricordare che nella top five di questa particolare graduatoria poi ritroviamo McLaren con 22 punti e la Racing point che invece ne ha solamente 17.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2019

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 112

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 105

3. Max Verstappen (Red Bull) 66

4. Sebastian Vettel (Ferrari) 64

5. Charles Leclerc (Ferrari) 57

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2019

1. Mercedes 216

2. Ferrari 121

3. Red Bull 87



