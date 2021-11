CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: duello Alpha Tauri vs Alpine

CLASSIFICA FORMULA 1, I COSTRUTTORI

Esaminando la classifica della Formula 1 per il mondiale costruttori abbiamo già detto che il titolo sarà questione che vedrà impegnate solo Mercedes e Red Bull: pure anche alle spalle delle due grandi della F1 è battaglia furente per il miglior piazzamento in classifica, anche a poche ore dal GP Messico 2021 (sempre ricordando che a fine stagione ci sono sempre ricchi premi da parte di Liberty Media per i migliori team). Ecco che allora anche oggi sarà battaglia bollente tra Alpha Tauri e Alpine per strappare l’ultimo posto nella top five finale della lista per il mondiale costruttori.

Ad ora sono i francesi ad occupare la quinta posizione, ma con 104 punti e dunque solo 10 in più della rivale con sede a Faenza. Un gap minimo, che pure Gasly spera di recuperare al più presto, magari già oggi, come dichiarato nei giorni scorsi. Il giovane pilota francese ha certo tutte le carte giuste per regalare alla sua scuderia tale obiettivo, avendo già contribuito con ben 74 punti ai risultati del team. Pure serve fare ancora un passo ulteriore per superare l’Apline, chissà che accadrà oggi! (agg Michela Colombo)

VERSTAPPEN A DIFESA DELLA LEADESHIP

Si accenderà oggi il Gran premio del Messico 2021 e tocca ora veder che sta succedono nella classifica della formula 1 per il mondiale piloti e costruttori, pure alla vigilia della 18^ prova del mondiale. Dopo dunque le scintille occorse ad Austin solo pochi giorni fa, con il successo di Verstappen davanti a Hamilton e Perez, ecco che a dominare ancora i vertici della speciale graduatoria riservata ai piloti della F1 è la lotta tra l’olandese della Redbull e l’inglese della Mercedes, campione del mondo in carica. Al momento troviamo in posizione di leadership proprio Verstappen, che pure con 287.5 punti da parte, ha ancora un vantaggio troppo risicato sul rivale Hamilton, di appena 12 lunghezze.

Al solito lontanissimi tutti gli altri, che da mesi ormai combattono solo per il miglior piazzamento alle spalle dei due big della Formula 1 2021 nella graduatoria dei piloti. Al terzo gradino del podio pure resiste Valtteri Bottas con 185 punti e dunque un gap di 35 lunghezze da Sergio Perez e la sua Redbull, mentre nella top five è spazio anche per Lando Norris con 149 punti. Dietro al pilota della McLaren troviamo per la classifica della Formula 1 ancora i due Ferraristi, ben vicini, e dunque Leclerc (128 punti) e Sainz (122.5): nella top ten di fila anche Ricciardo, Gasly e Alonso con lo spagnolo a quota 58 punti e quindi a + 12 dal compagno di squadra in Alpine Ocon.

CLASSIFICA FORMULA 1, ANCORA MERCEDES-REDBULL PER I COSTRUTTORI

Anche nella classifica della formula 1 per il mondiale costruttori poi è lotta aperta tra Redbull e Mercedes: battaglia che pure ha visto ultimamente protagonisti anche i team principal, che pure non se le sono mandate a dire nelle ultime settimane, anche sulle pagine dei giornali. A guardare i numeri però per ora a dominare è la scuderia anglo tedesca con 460.5 punti a bilancio e dunque un gap di 23 lunghezze sulla casa austriaca, penalizzata in parte dai risultati non sempre eccellenti di Perez (che pure oggi è padrone di casa).

Ovviamente ben lontani tutti gli altri, anche in questa graduatoria: alle spalle delle due grandi della stagione 2021 della formula 1 ecco che abbiamo la McLaren, il cui terzo posto nella graduatoria dei team è messo in crisi dalla Ferrari, distante solo 3 punti e mezzo ora. Ancora dopo la Rossa è il vuoto: nella classifica della Formula 1 alla viglia del Gp del Messico è quinta l’Alpine, ma con 104 punti e dunque 10 in più della AlphaTauri che segue: Aston Martin, trainata da Vettel (a punti anche in Texas) è subito dietro con 62 punti, mentre Williams è alle spalle con 23 punti. A chiudere il quadro della classifica della formula 1 per il mondiale costruttori Alfa Romeo e Haas, quest’ultima pure a quota ancora 0 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 287,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 275,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 185

4. Sergio Pérez (Red Bull) 150

5. Lando Norris (McLaren) 149

6. Charles Leclerc (Ferrari) 128

7. Carlos Sainz (Ferrari) 122,5

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 105

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 74

10. Fernando Alonso (Alpine) 58

11. Esteban Ocon (Alpine) 46

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 36

13. Lance Stroll (Aston Martin) 26

14. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 20

15. George Russell (Williams) 16

16. Nicholas Latifi (Williams) 7

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 7

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 460,5

2. Red Bull 437,5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250,5

5. Alpine 104

6. Alpha Tauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7



