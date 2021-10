Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori, Gp Stati Uniti 2021 Austin

CLASSIFICA FORMULA 1: VERSO IL GP STATI UNITI 2021

La classifica di Formula 1 ci introduce al Gp Stati Uniti 2021, che si corre domenica 24 ottobre: sulla pista texana di Austin si rinnova dunque il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton per il Mondiale piloti, ma anche quello tra Mercedes e Red Bull per il titolo costruttori. Mancano sei gare al termine, e in Europa non si tornerà più; anche se virtualmente il Mondiale potrebbero vincerlo anche i due piloti della Ferrari, rispettivamente sesto e settimo in classifica, è abbastanza chiaro e netto che ormai la lotta sia quella tra Verstappen e Hamilton, che arrivano negli Usa separati da 6 punti (262,5 contro 256,5) con l’olandese al comando e in grado di allungare anche in Turchia.

Invece la Mercedes ha per contro 40 lunghezze di vantaggio sulla Red Bull e dunque potrebbe se non altro confermarsi campione del mondo per i costruttori. Un duello appassionante quello che anima la classifica di Formula 1; un duello che non riguarda soltanto Verstappen e Hamilton ma anche i due “scudieri” Sergio Pérez e Valtteri Bottas (che finalmente si è tolto la soddisfazione di vincere una gara in stagione) e poi tutti gli altri, perché ciascuno lotta per i propri obiettivi ma indirettamente potrebbe essere arbitro delle sorti del Mondiale piloti.

CLASSIFICA FORMULA 1: COMANDA VERSTAPPEN

Dunque, la classifica di Formula 1 entrando nel Gp Stati Uniti 2021 vede al comando Max Verstappen: l’olandese ha vinto 7 gare ma non riesce a festeggiare da tre Gran Premi, una fase di “stanca” nella quale però ha saputo tornare al comando, sfoderando una buona prestazione in Turchia e prendendosi un secondo posto che gli ha permesso di guadagnare 8 lunghezze su Hamilton, che era balzato al primo posto ma che naturalmente è stato penalizzato dalla partenza al centro dello schieramento. Adesso naturalmente Verstappen sa che la possibilità di vincere il Mondiale piloti si avvicina, perché le gare che mancano sono sempre meno.

Chiaramente però l’olandese, visto l’esiguo margine che ha sul rivale, non si trova nella posizione di poter fare calcoli visto che oggi, per esempio, arrivando secondo alle spalle di Hamilton subirebbe un nuovo sorpasso, e dunque stiamo davvero parlando di una lotta al cardiopalma in cui ogni singolo punto in palio potrebbe determinare un esito diverso. Alle loro spalle ecco appunto Bottas, che a questo punto dovrà realmente vestire i panni dell’alleato di Hamilton; ha la macchina ma raramente ha mostrato queste capacità, del resto Pérez ha fatto forse anche peggio per Verstappen e dunque ai numeri 2 di Mercedes e Red Bull sarà chiesto oggi un ulteriore sforzo…

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 262,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 256,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 177

4. Lando Norris (McLaren) 145

5. Sergio Pérez (Red Bull) 135

6. Carlos Sainz (Ferrari) 116,5

7. Charles Leclerc (Ferrari) 116

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 95

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 74

10. Fernando Alonso (Alpine) 58

11. Esteban Ocon (Alpine) 46

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 35

13. Lance Stroll (Aston Martin) 26

14. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 18

15. George Russell (Williams) 16

16. Nicholas Latifi (Williams) 7

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 7

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. Alpha Tauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7



