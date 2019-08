Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gp di Ungheria

Dopo l’appuntamento tedesco, ecco che dopo appena 7 giorni si torna a parlare della classifica della Formula 1 anche oggi, domenica 4 agosto: questo pomeriggio infatti sarà di scena all’Hungaroring il Gran Premio di Ungheria 2019 e siamo in attesa di conoscere come i risultati alla bandiera a scacchi modificheranno le cose nel mondiale iridato. Già dopo la gara di Hockenheim, con tre big (come Hamilton, Bottas e Leclerc) rimasti a becco asciutto (fino ad almeno la penalizzazione di 30 secondi inferta alle Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi) anche in vetta alla classifica della Formula 1 erano emerse importanti novità, anche se ovviamente i protagonisti rimanevano gli stessi. Ma rivediamo la classifica della formula 1 alla vigilia del Gp di Ungheria: anche prima dell’Hungaroring infatti è sempre Lewis Hamilton il leader indiscusso ma ora il britannico ha “solo” 225 punti. Dietro di lui rimangono invece sul podio il compagno di squadra Bottas con 184 punti e il vincitore della rocambolesca gara tedesca di settimana scorsa Max Verstappen, che ha parzialmente ricucito il suo strappo con la vetta e ora vanta 162 punti. Chiudono la Top Five le due Ferrari con Vettel (con 141) che ha di nuovo distanziato Leclerc, a 0 punti solo settimana scorsa. Per completare la lista dei migliori dieci piloti nella classifica della formula 1 ecco poi di fila Gasly, Sainz, Kvyat, Raikkonen, e Norris.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Parlando ora della classifica della Formula 1 riservata ai costruttori, vediamo bene che , nonostante le due Mercedes abbiamo trovato ben poco nella precedente tappa iridata in Germania, la casa di Toto Wolff è sempre leader indiscussa. Le frecce d’argento rimangono quindi in vetta e pure con 409 punti e quindi un vantaggio di 148 lunghezze sulla prima rivale, la Ferrari. Terza potenza del mondiale della F1 rimane la Redbull, che trascinata da un sempre più consistente Max Verstappen ha messo a bilancio per il momento 217 punti. Alle loro spalle però stanno macinando punti importanti anche McLaren che ora è quarta con ben 70 punti e la Toro Rosso, che in Germania ha pure centrato il suo secondo podio della storia, per citare la top five del mondiale costruttori per la classifica di Formula 1.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. L Hamilton 225

2. V Bottas 184

3. M Verstappen 162

4. S Vettel 141

5. C. Lecler 120

6. P Gasly 55

7. C Sainz 48

8. D Kvyat 27

9. K Raikkonen 25

10. L Norris 22

11. D Ricciardo 22

12. L Stroll 18

13. K Magnussen 18

14. N Hulkenberg 17

15. A Albon 15

16. S Perez 13

17. R Grosjean 8

18. A Giovinazzi 1

19. R Kubica 1

20. G Russell 0

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 409

2. Ferrari 261

3. Red bull 217

4. Mclaren 70

5. Toro Rosso 42

6. Renault 39

7. Racing Point 31

8. Haas 26

9. Alfa Romeo 26

10. Williams 1



