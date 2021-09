Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gp d’Olanda 2021

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE PILOTI PRIMA DI ZANDVOORT

Impazienti di scoprire che accadrà oggi in gara al Gran premio d’Olanda 2021 ecco che tocca ora esaminare che sta succedendo nella classifica della Formula 1, sia per il mondiale piloti che per quello costruttori, alla vigilia del banco di prova di Zandvoort. Non sopite le polemiche per quanto occorso solo sette giorni fa a Spa, ecco che oggi si presenta un quadro ben particolare per la classifica della Formula 1 riservata ai piloti, dove pure emergono al fianco di parecchi nomi i mezzi punti distribuiti al terminE della prova-farsa del Belgio. Questo già in testa: leader del mondiale è infatti Lewis Hamilton, ma il pilota della Mercedes ha da parte 202,5 punti, con quel mezzo vinto proprio in terra belga solo pochi giorni fa.

Come l’inglese anche l’altro indiziato al titolo iridato Max Verstappen, che tra le mura di casa spera di poter operare un nuovo sorpasso e riprendersi dunque la vetta, avendo pure maturato fin qui 199.5 punti e dunque avendone solo tre da recuperare dal campione del mondo in carica. Alle loro spalle, con distacchi più ampi gli altri protagonisti della classifica della Formula 1, da Lando Norris, terzo con 113 punti fino a Bottas che ne ha 108 e Perez che ha messo da parte 104 punti e le due Ferrari di Sainz e Leclerc, ferme rispettivamente a quota 83.5 e 82: sono poi Ricciardo, Gasly, e Ocon a chiudere la top ten provvisoria del mondiale piloti, prima del Gp d’Olanda 2021.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Avendo assegnato solo mezzi punti nell’ultima prova del mondiale, non ci sorprende che anche nella classifica della Formula 1 riservata ai costruttori il quadro sia ben particolare, prima del Gp d’Olanda 2021. Certo la gara di Spa non ha modificato poi molto in questa particolare graduatoria: leader assoluta infatti rimane la Mercedes, che pure ha all’attivo 310.5 e dunque solo sette un più della Redbull, che pure insegue con 303.5: una distanza dunque minima e con quel messo punto che a fine campionato potrebbe anche rivelarsi decisivo. Ben lontani invece gli altri team, così come succede per il mondiale piloti.

Terza forza nella classifica della Formula 1 è la Mclaren che ha dalla sua 169 punti e dunque registra un vantaggio di appena 3 punti e mezzo dalla Ferrari, ancora dietro: quinta l’Alpine, in gran spolvero in questa nuova stagione, benché pure abbia all’attivo solo 80 punti ad ora. A chiudere la lista per il mondiale costruttori alla vigilia del Gran premio d’Olanda 2021 poi AlphaTauri, Aston martin, Williams, Alfa Romeo e Haas, quest’ultima ancora a quota zero.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 202,5

2. Max Verstappen (Red Bull) 199,5

3. Lando Norris (McLaren) 113

4. Valtteri Bottas (Mercedes) 108

5. Sergio Pérez (Red Bull) 104

6. Carlos Sainz (Ferrari) 83,5

7. Charles Leclerc (Ferrari) 82

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 56

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 54

10. Esteban Ocon (Alpine) 42

11. Fernando Alonso (Alpine) 38

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 35

13. Yuki Tsuonda (Alpha Tauri) 18

14. Lance Stroll (Aston Martin) 18

16. George Russell (Williams) 13

15. Nicholas Latifi (Williams) 7

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 2

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 310,5

2. Red Bull 303,5

3. McLaren 169

4. Ferrari 165,5

5. Alpine 80

6. Alpha Tauri 72

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3



