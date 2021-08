Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Belgio 2021 Spa

La classifica Formula 1 fa sempre più pensare che il 2021 sia l’anno giusto per un duello Hamilton-Verstappen e Mercedes-Red Bull che ci possa fare compagnia fino al termine del Mondiale. Le ultime due gare prima della sosta estiva sono state a dir poco sfortunate per Max Verstappen e la Red Bull, che però hanno pagato dazio più alla malasorte che ad una effettiva superiorità di Lewis Hamilton e della Mercedes, che hanno riconquistato le vette della classifica Formula 1 sia tra i Piloti sia tra i Costruttori anche con l’ausilio della fortuna.

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori: Sainz su dopo squalifica Vettel

Scendendo più nel dettaglio, ecco che la classifica del Mondiale Piloti di Formula 1 vede l’inglese della Mercedes al primo posto con 195 punti e otto lunghezze di vantaggio sull’olandese della Red Bull, che vorrà riprendere un cammino di fatto fermo per Verstappen alle due gare in Austria di inizio estate. Di certo il Mondiale Piloti sarà una lotta a due tra Verstappen e Hamilton, dal momento che per il terzo posto in classifica bisogna scendere già a quota 113 punti con Lando Norris, ottimo protagonista che con la sua Mercedes si sta prendendo il lusso di precedere sia la seconda Mercedes sia la seconda Red Bull, cioè Valtteri Bottas e Sergio Perez, che sono rispettivamente quarto e quinto con 108 e 104 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori: Hamilton ora a -8 da Verstappen!

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Per quanto riguarda invece il Mondiale Costruttori, ecco che la classifica Formula 1 ci riserva un altro bellissimo duello, con la Mercedes che in Ungheria ha scavalcato la Red Bull ma solamente per pochi punti, cioè per la precisione 303 contro 291, dunque naturalmente la lotta resta apertissima – e sarà soprattutto fra i Costruttori che potrebbe pesare moltissimo il rendimento che sapranno avere Bottas e Perez, oltre a quello dei due capitani. Bellissima si annuncia anche la lotta per il terzo posto tra la Ferrari e la McLaren, che attualmente sono appaiate a quota 163 punti, anche se ottenuti in modi assai diversi. Per la McLaren Norris sta battendo clamorosamente Daniel Ricciardo, mentre Maranello ha avuto contributi quasi identici da parte di Carlos Sainz e Charles Leclerc, che fino a questo momento hanno raccolto rispettivamente 83 e 80 punti nella classifica di Formula 1, il monegasco settimo scavalcato dallo spagnolo al sesto posto al termine della pazza gara di Budapest, che ha fatto la felicità di Esteban Ocon e della Alpine-Renault, che è adesso quinta con 77 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti: Verstappen sempre più in fuga!

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 195

2. Max Verstappen (Red Bull) 187

3. Lando Norris (McLaren) 113

4. Valtteri Bottas (Mercedes) 108

5. Sergio Pérez (Red Bull) 104

6. Carlos Sainz (Ferrari) 83

7. Charles Leclerc (Ferrari) 80

8. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 50

9. Daniel Ricciardo (McLaren) 50

10. Esteban Ocon (Alpine) 39

11. Fernando Alonso (Alpine) 38

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 30

13. Yuki Tsuonda (Alpha Tauri) 18

14. Lance Stroll (Aston Martin) 18

15. Nicholas Latifi (Williams) 6

16. George Russell (Williams) 4

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 2

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 303

2. Red Bull 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. Alpha Tauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3



© RIPRODUZIONE RISERVATA