Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori, Gp Bahrain 2022 a Sakhir

CLASSIFICA FORMULA 1: È LECLERC L’ANTI VERSTAPPEN?

La classifica Formula 1 assumerà oggi il suo primo volto nel Mondiale 2022 grazie alla gara che si disputerà sul circuito di Sakhir, cioè appunto il Gran Premio del Bahrain 2022. Naturalmente saranno solo le prime indicazioni di una stagione che avrà in totale 22 oppure 23 Gran Premi (dipenderà dalla sostituzione della gara che non si disputerà in Russia), ma la curiosità è grandissima, dal momento che arriviamo dalla stagione che ha rovesciato le gerarchie portando Max Verstappen sul tetto del Mondo, mentre adesso siamo al via di un Mondiale che potrebbe nuovamente portare delle novità a causa dei cambi al regolamento.

Nella classifica Piloti di Formula 1 ripartiamo quindi dal primo posto del campione in carica Max Verstappen davanti al sette volte iridato Lewis Hamilton, al termine di una battaglia memorabile risolta solo all’ultimo giro dell’ultima gara, che è entrata di diritto fra le stagioni più incredibili della storia della Formula 1. Tradotto in punti, furono 395,5 per l’olandese della Red Bull contro 387,5 punti per l’inglese della Mercedes, una differenza minima e che sarebbe stata rovesciata se Lewis avesse tagliato per primo il traguardo ad Abu Dhabi: difficile immaginare un finale più incredibile di quello andato in scena nel dicembre scorso…

CLASSIFICA FORMULA 1: L’ANNO SCORSO

La classifica Formula 1 dell’anno scorso aveva esaltato i due grandi rivali, che fecero il vuoto anche nel confronto con i rispettivi compagni di squadra: Valtteri Bottas aveva preceduto Sergio Perez in maniera piuttosto evidente (226 punti contro 190) e ciò fu decisivo per sancire il primo posto della Mercedes nella classifica del Mondiale Costruttori di Formula 1, eppure questo non è bastato al finlandese per essere confermato al fianco di Lewis Hamilton, dove in questa stagione troveremo l’astro nascente britannico George Russell, chiamato a fare meglio del fedelissimo scuderia che Bottas era per Hamilton.

L’altro duello era stato quello tra Ferrari e McLaren sia per il terzo posto nel Costruttori sia per il quinto posto sera i Piloti, obiettivi infine entrambi raggiunti da Maranello. Tra i Costruttori 323,5 punti per la Ferrari contro 275 per la McLaren grazie a un finale di stagione che fu nettamente migliore per il cavallino Rampante e che portò anche il quinto posto fra i Piloti per l’eccellente Carlos Sainz, che si prese la soddisfazione di precedere sia Lando Norris sia il compagno di squadra Charles Leclerc. Che cosa succederà invece oggi pomeriggio per la classifica Formula 1?











