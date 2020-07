Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp d’Ungheria 2020

Eccoci alla vigilia di un nuovo appassionante appuntamento del mondiale 2020: solo tra poche ore si accenderà il Gran premio d’Ungheria 2020 e siamo ben curiosi di scoprire che accadrà nella classifica della Formula 1 per il mondiale piloti come di quello costruttori, una volta che sventolerà la bandiera a scacchi a Budapest. Dopo infatti appena due sole prove di questa complicata stagione 2020 della F1 ecco che in graduatoria sono occorsi non pochi colpi di scena e certo altri ne attendiamo anche oggi in terra magiara. Questo già nella vetta della classifica della Formula 1 per il Mondiale piloti: se non ci sorprende notare che qui le prime due caselle siano occupate dagli alfieri della Mercedes, certo pure, alla vigilia di questa stagione ,non ci aspettavamo di vedere il nome di Valtteri Bottas come leader, forte di ben 43 punti già messi da parte. E’ infatti solo secondo (sia pure con 37 punti e un distacco dunque di appena sei lunghezze dal compagno di squadra), il campione del mondo in carica della F1 Lewis Hamilton, che pure ha riscattato un esordio sotto tono, con una spettacolare vittoria ottenuta nel Gp di Stiria solo sette giorni fa. Ci sorprende poi notare che a podio non troviamo piloti della Ferrari (in piena crisi dopo il doppio out nell’ultimo Gran Premio) come della Redbull, ma ben figura il nome di Lando Norris, che al volante della McLaren si è dimostrato pilota di grandissimo valore in questa prima parte della stagione. Ricordiamo che il pilota britannico ora vanta a tabella 26 punti, mentre nella classifica della Formula 1 per il Mondiale piloti, pure figurano alle sue spalle Leclerc, Perez, Verstappen, Sainz, Albon, Gasly e Stroll nella top ten (non pervenuto l’altro ferrarista Vettel, ancora a zero).

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Andando poi a guardare che sta succedendo nella classifica della Formula 1 per il mondiale costruttori, ecco che in vista del Gp d’Ungheria non ci sorprende affatto che qui sia già dominio delle Mercedes, che si sono rivelate nettamente superiori nelle prime due prove del Mondiale 2020 della F1. Le frecce d’argento, riverniciate di nero, occupano agilmente la prima casella, forti di ben 80 punti e di già un vantaggio consistente sui primi avversari. Sono 41 punti di vantaggio infatti per Hamilton e Bottas sulla scuderia McLaren, a sorpresa, seconda forza del mondiale di Formula 1 al momento: è poi terzo posto per la RedBull con 27 punti messi da parte, mentre Racing Point e Ferrari chiudono la top five. Nota di demerito va poi certo alla scuderia del Cavallino, che nelle prime due prove del campionato ha messo da parte solo 19 punti: anzi questi sono arrivati solo nella prima gara del mondiale, visto che sette giorni fa, entrambe le rosse sono state costrette al ritiro, dopo uno scontro “fratricida” tra Leclerc e Vettel.

CLASSIFICIA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 43

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 37

3. Lando Norris (McLaren) 26

4. Charles Leclerc (Ferrari) 18

5. Sergio Perez (Racing Point) 16

6. Max Verstappen (Red Bull) 15

7. Carlos Sainz (McLaren) 13

8. Alexander Albon (Red Bull) 12

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 6

9. Lance Stroll (Racing Point) 6

11. Esteban Ocon (Renault) 4

11. Daniel Ricciardo (Renault) 4

13. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 2

14. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 1

14. Sebastian Vettel (Ferrari) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 80

2. McLaren 39

3. Red Bull 27

4. Racing Point 22

5. Ferrari 19

6. Renault 8

7. Alpha Tauri 7

8. Alfa Romeo 2



© RIPRODUZIONE RISERVATA