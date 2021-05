Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e Costruttori per il Gran Premio di Spagna 2021

CLASSIFICA FORMULA 1: HAMILTON SEMPRE LEADER

Siamo alla vigilia di un nuovo impegno, il Gran premio di Spagna 2021 e dunque è tempo di vedere che sta accadendo nella classifica della Formula 1 per il mondiale piloti e costruttori: chi troviamo al comando prima della gara di Barcellona? Giunti in vista del quarto appuntamento della stagione, non siano affatto sorpresi nel vedere ai posti di comando il campione del mondo in carica Lewis Hamilton e la sua Mercedes: davvero ancora l’inglese come le frecce nere appaiono imbattibili o quasi. Classifica della Formula 1 alla mano vediamo infatti che in vetta spicca ancora il nome di Lewis Hamilton, forte di ben 69 punti dopo i successi conseguiti in Bahrain e all’Algarve solo sette giorni fa: pur alle sue spalle non è gran margine e con solo 8 punti di distacco ecco che vi troviamo Max Verstappen. Il passo avanti fatto dall’olandese come dalla Redbull in questo avvio del 2021 è evidente e con merito la Furia oranje si pone come primo rivale di Hamilton per la conquista del titolo iridato quest’anno e come possibile vincitore anche del Gran premio di Spagna 2021 di questo fine settimana. Sarà già lotta a due per la prima posizione della classifica della Formula 1 per il Mondiale piloti quest’anno?

CLASSIFICA FORMULA 1: PER IL TITOLO È GIA’ CORSA A DUE?

Difficile dare risposta netta a tale domanda, ricordato che siamo solo alla quarta tappa del calendario: ma pure è evidente che alle spalle di Hamilton e Verstappen, il gap nella classifica della formula 1 per il Mondiale piloti è grande. Lista alla mano vediamo infatti che al terzo gradino del podio con 37 punti e dunque ben 32 punti di distacco dall’olandese della Redbull abbiamo il giovane ma talentoso pilota della McLaren Lando Norris, che pure sta facendo davvero faville in questo avvio di stagione. Dietro il britannico la seconda Mercedes di Valtteri Bottas, che davvero non sta brillando finora: solo 32 punti per il finlandese, che pure guida l’auto nettamente più competitiva in questa stagione 2021 della Formula 1. A chiudere la top five la rossa di Charles Leclerc: con 28 punti: la Ferrari quest’anno sta dando maggiori segnali rispetto alla stagione passata, ma gli errori fatti in Portogallo sette giorni fa si pagano caro nella classifica della Formula 1. Proseguendo aggiungiamo che per il mondiale piloti troviamo nella top ten anche Perez con 22 punti e e Ricciardo con 16 e dunque due in più di Carlos Sainz: Ocon e Galsy chiudono l’elenco con 8 e 7 punti a testa.

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 69

2. Max Verstappen (Red Bull) 61

3. Lando Norris (McLaren) 37

4. Valtteri Bottas (Mercedes) 32

5. Sergio Pérez (Red Bull) 22

6. Charles Leclerc (Ferrari) 28

7. Daniel Ricciardo (McLaren) 16

8. Carlos Sainz (Ferrari) 14

9. Esteban Ocon (Alpine) 8

10. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 7

11. Fernando Alonso (Alpine) 5

11. Lance Stroll (Aston Martin) 5

13. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 2

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 101

2. Red Bull 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. Alpha Tauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alpine 3

