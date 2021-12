Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Arabia Saudita 2021

CLASSIFICA FORMULA 1: VERSO IL GP ARABIA SAUDITA 2021

La classifica di Formula 1 ci prepara al Gp Arabia Saudita 2021, il penultimo della stagione e il numero 21 di un’annata intensissima: su una pista del tutto inedita si arriva con una situazione al cardiopalma, due piloti – che sono ovviamente Max Verstappen e Lewis Hamilton – separati da 8 punti e la sensazione, che è unita alla grande speranza in termini di spettacolo, che per decretare il campione del mondo bisognerà comunque aspettare l’epilogo di Abu Dhabi. Con una differenza sostanziale: Verstappen oggi potrebbe vincere il titolo, mentre Hamilton dovrà in ogni caso aspettare l’ultima gara per festeggiare.

In termini di costruttori, discorso simile ma a favore della Mercedes che ha 5 punti di vantaggio sulla Red Bull: anche qui c’è la concreta possibilità che si decida tutto all’ultima corsa, e in questo contesto chiaramente entrano in gioco le seconde guide che rispondono ai nomi di Valtteri Bottas e Sergio Pérez, due piloti chiamati ora più che mai a giocare la loro parte che potrebbe, anzi facilmente sarà così, voler dire fare da tappo o comunque portare via punti preziosi ai rivali. La classifica di Formula 1 non è mai stata così entusiasmante come ora: vedremo cosa succederà…

CLASSIFICA FORMULA 1: MATCH POINT VERSTAPPEN, MA HAMILTON…

Dunque, la classifica di Formula 1 in vista del Gp Arabia Saudita 2021 ci dice che Max Verstappen potrebbe laurearsi campione del mondo sul circuito di Jeddah: all’olandese, per la matematica, mancano 18 punti nei confronti di Hamilton che, non vincendo qui, dovrebbe necessariamente farne uno in più dell’olandese, visto che al momento ha due vittorie in meno (7 contro 9). Cosa significa in termini di piazzamenti? Semplice: intanto, guardando alle ultime due gare, Verstappen sarà campione del mondo con una vittoria e un secondo posto indipendentemente dai risultati di Hamilton, ma l’inglese centrerebbe l’ottavo titolo (e il quinto consecutivo) vincendo gli ultimi due Gran Premi, a prescindere da dove il grande rivale dovesse arrivare.

Insomma, da una parte è tutto nelle mani di ciascun pilota; per dire, gli ultimi due GP ci hanno detto che Hamilton ha fatto lo step in più e ha messo le ruote davanti a Verstappen, che a questo punto non si può più nemmeno accontentare di arrivargli immediatamente alle spalle. Tuttavia, l’olandese della Red Bull potrà festeggiare con una vittoria e un Hamilton non oltre il settimo posto, ma anche un successo condito dal giro veloce e l’inglese della Mercedes dalla sesta posizione in giù; per contro allora a Hamilton “basta” arrivare quinto per rimandare tutto ad Abu Dhabi, ma chiaramente sarà lui a dover correre in attacco per recuperare quanti più punti al rivale, anzi nella sua testa c’è ovviamente il piano di presentarsi all’ultima gara con il primo posto nella classifica di Formula 1.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 351,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 343,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 203

4. Sergio Pérez (Red Bull) 190

5. Lando Norris (McLaren) 153

6. Charles Leclerc (Ferrari) 152

7. Carlos Sainz (Ferrari) 145,5

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 105

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 92

10. Fernando Alonso (Alpine) 77

11. Esteban Ocon (Alpine) 60

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 43

13. Lance Stroll (Aston Martin) 34

14. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 20

15. George Russell (Williams) 16

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 10

17. Nicholas Latifi (Williams) 7

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 546,5

2. Red Bull 541,5

3. Ferrari 297,5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. Alpha Tauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11



