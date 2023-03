Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il GP Arabia Saudita 2023

CLASSIFICA FORMULA 1: PER VERSTAPPEN OGGI GP IN SALITA…

Quale volto avrà la classifica Formula 1 dopo il Gp Arabia Saudita 2023? Qualche ora di pazienza per scoprirlo, ma diciamo subito che la gara di Gedda potrebbe indirizzare già un Mondiale che rischia di avere in Max Verstappen e la Red Bull i dominatori assoluti, in base a quanto abbiamo visto due settimane fa in Bahrain.

Può sembrare un’esagerazione dopo un solo Gran Premio su 23, ma le premesse sono molto chiare e così il dominio del pilota olandese e della sua scuderia, già entrambi iridati nel 2022, rischia di essere totale. La lunga caccia al titolo di Max Verstappen nella classifica del Mondiale Piloti di Formula 1 e pure a quello della Red Bull invece nella classifica del Mondiale Costruttori di Formula 1 potrebbe essere in realtà breve, noi speriamo di cogliere segnali che possano indurre a un 2023 più emozionante di quel che si pensi – magari grazie a qualche problema anche per Max, vedi le qualifiche di ieri.

Si è ripartiti dunque da quello che nel 2022 era stato un vero e proprio dominio da parte di Max Verstappen, che si era laureato campione del Mondo della Formula 1 per il secondo anno consecutivo con la bellezza di 146 punti di vantaggio sul secondo posto di Charles Leclerc, una differenza forse esagerata ma dovuta anche ai troppi errori commessi dalla Ferrari, che avrebbe avuto il potenziale come minimo per rendere più complicato il trionfo di Verstappen. Leclerc ora però si ritrova in una situazione ancora più complicata, con il ritiro in Bahrain e la penalizzazione scattata clamorosamente già alla seconda gara, per ora il primo inseguitore di Max Verstappen è il compagno di squadra Sergio Perez, logicamente con 18 punti contro i 25 del due volte iridato.

CLASSIFICA FORMULA 1: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella classifica di Formula 1 naturalmente quindi domina già la Red Bull, con entrambi i piloti nella classifica individuale e con 43 punti complessivi per la classifica Costruttori di Formula 1, che rischia di essere un monologo ancora più netto. Certo, un anno fa di questi tempi dominava la Ferrari, quindi trarre conclusioni troppo in fretta sarebbe pericoloso perché i guai di “gioventù” sono toccati ieri anche alla Red Bull dell’olandese, tuttavia i guai di Maranello e anche di una Mercedes davvero deludente al Sakhir fanno pensare che sarà difficilissimo per chiunque contrastare Verstappen e Perez, non tanto sulla singola gara quanto sull’intero Mondiale.

Il ruolo di primo sfidante va quindi per il momento al redivivo Fernando Alonso nella classifica Piloti e alla Aston Martin nel Mondiale Costruttori di Formula 1, anche grazie agli 8 punti del compagno di squadra Lance Stroll che si aggiungono naturalmente al terzo posto e ai 15 punti del campione spagnolo. Fa sicuramente grande piacere a tutti vedere Fernando Alonso così competitivo, a livello individuale sarebbe un magnifico duello con la Red Bull però sembra complicato pensare che la Aston Martin possa reggere il confronto tecnico con le “lattine”, quindi pure questa ipotesi è ancora tutta da verificare…

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1 Max Verstappen 25

2 Sergio Perez 18

3 Fernando Alonso 15

4 Carlos Sainz 12

5 Lewis Hamilton 10

6 Lance Stroll 8

7 George Russell 6

8 Valtteri Bottas 4

9 Pierre Gasly 2

10 Alexander Albon 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1 Red Bull 43

2 Aston Martin 23

3 Mercedes 16

4 Ferrari 12

5 Alfa Romeo 4

6 Alpine 2

7 Williams 1











