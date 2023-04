CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: fuga Verstappen, crisi Ferrari!

CLASSIFICA FORMULA 1: VERSTAPPEN ALLUNGA!

Finale pazzesco nel Gp Australia 2023 e classifica di Formula 1 che evolve tra mille dubbi: bandiere rosse, ripartenze dietro la Safety Car, schieramenti sulla griglia di partenza per due giri, contatti e investigazioni, un nuovo via quando sembrava tutto finito: a Melbourne è successo davvero di tutto e ci sarà parecchio di cui parlare, il dato – per il momento? – è che la gara l’ha vinta Max Verstappen (al secondo successo stagionale), in più Carlos Sainz che avrebbe potuto chiudere sul podio (così aveva tagliato il traguardo, ma dopo la bandiera rossa) è stato penalizzato di 5 secondi per un contatto con Fernando Alonso e così la Ferrari ha vissuto un’altra domenica nera, visto che Charles Leclerc è andato fuori al primo giro.

Sainz dodicesimo e Ferrari a zero punti: bene invece una Mercedes in crescita con il secondo posto di Lewis Hamilton (ma George Russell non ha terminato il Gp Australia 2023), ancora un terzo posto per un Alonso sempre più concreto e la Aston Martin piazza Lance Stroll al quarto posto prendendosi la piazza d’onore in un Mondiale costruttori sempre più dominato da Red Bull, con Sergio Pérez quinto e autore del giro veloce. A chiudere la Top Ten per la classifica di Formula 1, qui a Melbourne, sono Lando Norris, Nico Hulkenberg, Oscar Piastri (la McLaren rinasce dunque), Guanyu Zhou e Yuki Tsunoda. (agg. di Claudio Franceschini)

VERSO IL GP AUSTRALIA 2023

La classifica Formula 1 ci presenta il Gp Australia 2023: siamo a Melbourne e sarà mattina presto in Italia quando si correrà il terzo Gran Premio stagionale. La situazione? Niente di nuovo sotto il sole: Red Bull è dominante, ha in Max Verstappen (44 punti) e Sergio Pérez (43) i primi due piloti della classifica, con la sola differenza del giro veloce che l’olandese ha strappato in Arabia Saudita, e ovviamente la scuderia comanda nel Mondiale costruttori, già con un vantaggio di 49 punti su Aston Martin che dopo due gare è francamente enorme, una dimostrazione di superiorità netta.

Quello che si è visto a Jeddah è stato incredibile: sono tantissimi a sostenere che Red Bull (e Verstappen) debbano solo aspettare di scoprire quando si potranno laureare campioni del mondo, ma naturalmente noi sappiamo bene che la classifica di Formula 1 può cambiare repentinamente per accorgimenti e migliorie nel corso della stagione. quello che purtroppo è successo in negativo a Ferrari l’anno scorso, e non per la prima volta; a proposito, a oggi la Rossa è quarta forza nella classifica Formula 1, e Carlos Sainz sarebbe il primo pilota. Quest’ultimo dettaglio però resta da capire…

Dunque per il momento la classifica Formula 1 è dominata da Red Bull: sarà così anche dopo il Gp Australia 2023? Intanto Verstappen deve ancora scrollarsi di dosso il compagno di squadra Sergio Pérez, che però in Arabia Saudita ha vinto soprattutto perché Max è partito dalle retrovie: forse sarebbe andato a prendere il messicano, ma per una volta gli ordini interni (e un problemino sulla vettura) hanno imposto di lasciare la vittoria a Pérez, che dunque si gode la possibilità di sorpasso pur sapendo che, in condizioni “normali”, dovrà nuovamente essere lo scudiero di Verstappen.

Bene, molto bene Fernando Alonso che a Jeddah ha festeggiato con il giallo il centesimo podio in carriera, ha confermato che Aston Martin può giocarsi il secondo posto nel Mondiale costruttori e punta qualcosa di grosso, vale a dire vincere qualche gara; discreta Mercedes, per ora con Lewis Hamilton davanti a George Russell, impossibilitato a competere con lo strapotere Red Bull e dietro anche alla già citata Aston Martin. Se non altro però le frecce d’argento sono davanti a Ferrari, e allora per Fréderic Vasseur ci sarà tanto lavoro da svolgere…

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 69

2. Sergio Pérez (Red Bull) 54

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 45

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 38

5. Carlos Sainz (Ferrari) 20

5. Lance Stroll (Aston Martin) 20

7. George Russell (Mercedes) 18

8. Lando Norris (McLaren) 8

9. Nico Hulkenberg (Haas) 6

9. Charles Leclerc (Ferrari) 6

11. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 4

11. Pierre Gasly (Alpine) 4

11. Esteban Ocon (Alpine) 4

11. Oscar Piastri (McLaren) 4

15. Guanyou Zhou (Alfa Romeo) 2

16. Kevin Magnussen (Haas) 1

16. Alexander Albon (Williams) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 123

2. Aston Martin 65

3. Mercedes 56

4. Ferrari 26

5. McLaren 12

6. Alpine 8

7. Haas 7

8. Alfa Romeo 6

9. Alpha Tauri 1

9. Williams 1











