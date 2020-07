Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori, verso il Gp Austria 2020

La classifica Formula 1 per il nuovo Mondiale 2020 inizierà a prendere forma oggi, dal momento che a Zeltweg è in programma il Gp Austria 2020, primo atto di una stagione che sarà a dir poco anomala a causa dell’emergenza Coronavirus. Sperando dunque che almeno da questo momento in poi tutto possa andare nel migliore dei modi, ecco che Lewis Hamilton andrà a caccia del settimo titolo personale nel Mondiale Piloti, con il quale eguaglierebbe Michael Schumacher al primo posto fra i piloti più vincenti di tutti i tempi nella storia della Formula 1. Dunque il britannico sarà per l’ennesima volta il pilota da battere, stesso ruolo che naturalmente ha la Mercedes nel Mondiale Costruttori, sempre vinto dalla scuderia di Stoccarda dal 2014 (primo anno dell’epoca turbo) in poi. Vedremo dunque se la classifica Formula 1 ci saprà riservare delle novità nel 2020 o se questa stagione compressa in pochi ma serrati mesi si completerà con l’ennesimo trionfo delle Frecce d’Argento, dominatrici di questa epoca della Formula 1. Attenzione poi a Valtteri Bottas, che pure quest’anno cercherà di sfilarsi dal ruolo di seconda guida, sognando di ripetere l’impresa riuscita a Nico Rosberg nel 2016.

CLASSIFICA FORMULA 1: FERRARI E RED BULL SFIDANO LA MERCEDES

Nella classifica Formula 1, che si parli del Mondiale Piloti oppure del Mondiale Costruttori, Hamilton e la Mercedes sono dunque i doverosi punti di riferimento. Il ruolo di rivali tocca naturalmente a Ferrari e Red Bull, che si affidano a due filosofie differenti. Se infatti per la Red Bull non c’è alcun dubbio sul ruolo di Max Verstappen come primo pilota e dunque leader nella sfida lanciata a Hamilton, ecco che la Ferrari punta su una coppia esplosiva come quella formata da Sebastian Vettel e Charles Leclerc, fra i quali sarà solamente la strada a decidere la gerarchia – anche se scelte per il futuro fanno ipotizzare un ruolo di riguardo per Leclerc. Questo può essere un bene oppure un male, di certo gestire Seb e Charles potrebbe causare qualche grattacapo a Mattia Binotto, Team Principal della Ferrari che spera naturalmente in una competizione che spinga sia Vettel sia Leclerc a dare il massimo, evitando però episodi come quello del Brasile 2019, che sarebbero deletri per le ambizioni di Maranello nella classifica Formula 1. Poi c’è il “resto del mondo”, che sulla carta potrebbe essere guidato dalla McLaren: per tutti loro però arrivare quarti nel Mondiale Costruttori dovrebbe essere l’obiettivo massimo stagionale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA