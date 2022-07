CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori: i satelliti Ferrari (Gp Austria)

CLASSIFICA FORMULA 1: I SATELLITI FERRARI

La crescita di Alfa Romeo e Haas può essere molto interessante nella nostra panoramica sulla classifica Formula 1: le due scuderie motorizzate Ferrari arrivavano da un disastro totale nel 2021 ma stanno approfittando della crescita di Maranello per crescere a loro volta. La Haas spicca, ma anche perché la base di partenza era davvero la peggiore possibile: la scuderia americana aveva chiuso il 2021 con zero punti in 22 Gran Premi. Quest’anno la Haas ha già raccolto 22 punti, grazie soprattutto a Kevin Magnussen (18) ma anche ai 4 punti di Mick Schumacher, per cui la crescita è evidente e pure la Sprint Race di ieri ha portato buone notizie.

Discorso simile va fatto pure per l’Alfa Romeo, che nel 2021 aveva fatto 13 punti in tutto l’anno e adesso è già a quota 51 punti, dunque circa il quadruplo, ottenuto in nemmeno metà stagione, anche se il trend onestamente sembra essere in calo. In particolare, il finlandese Valtteri Bottas fa la parte del leone con 46 punti ed è stato sicuramente un innesto fondamentale per la crescita della scuderia ex Sauber, mentre Guanyu Zhou ha finora 5 punti al proprio attivo per il debutto di un cinese in Formula 1. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERSO IL GP AUSTRIA 2022

La classifica Formula 1 come cambierà oggi con il GP Austria 2022, undicesima prova del Mondiale che si disputa sul circuito del Red Bull Ring? La pista sulle colline tra Zeltweg e Spielberg è ovviamente sede della gara di casa per le ‘lattine’, che sperano di dominare come nella scorsa stagione per consolidare ulteriormente il loro primato. Saldo è il vantaggio di Max Verstappen nella classifica del Mondiale Piloti di Formula 1, anche se domenica scorsa a Silverstone è stata una gara molto complicata per il campione del Mondo in carica, che tutto sommato può già essere soddisfatto per essere riuscito a limitare i danni. Non solo: la piazza d’onore è occupata da Sergio Perez, per la Red Bull questa è sicuramente la posizione ideale, anche se Charles Leclerc non ha certo intenzione di gettare la spugna nella classifica Piloti di Formula 1 e spera di avere dalla sua parte finalmente anche un pizzico di fortuna.

Intanto è risalito bene Carlos Sainz grazie alla vittoria di domenica scorsa a Silverstone, che naturalmente ha fatto molto bene al pilota spagnolo della Ferrari anche nella classifica di Formula 1, oltre che dal punto di vista psicologico per essere riuscito a spezzare il digiuno di vittorie nel Circus. Seguono poi i due piloti della Mercedes, con George Russell che resta sempre davanti all’illustre compagno di squadra Lewis Hamilton, anche se Silverstone ha riservato soddisfazioni solamente al sette volte campione del Mondo, che si è preso il podio proprio nella gara che ha spezzato la serie positiva del suo rampante compagno di squadra.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Proseguendo la nostra analisi sulla classifica Formula 1, ecco che per il Mondiale Costruttori potremmo ripetere il discorso già fatto per i Piloti: Ferrari molto competitiva ma che non riesce a capitalizzare tutto quello che avrebbe meritato, tra i guai in termini di affidabilità e qualche errore di troppo al muretto per le strategie, di conseguenza al comando piuttosto nettamente c’è la Red Bull, come evidenzia naturalmente il fatto che pure Perez in questo momento sia davanti a Leclerc, fatto che è una vera e propria manna per le ‘lattine’. La differenza a questo punto della stagione non sarebbe eccessiva, ma la Ferrari spera di non dover rimpiangere qualche errore di troppo e deve reagire al più presto, magari facendo il colpo anche nella seconda uscita “in trasferta” consecutiva, dall’Inghilterra alla tana della Red Bull.

La Mercedes non va oltre il terzo posto e si salva almeno grazie a una buona costanza di rendimento da guai potenzialmente ancora peggiori, perché in termini di prestazioni pure il distacco da Ferrari e Red Bull sarebbe ancora più netto. Tornando allora alle due litiganti, è allora importante per la Ferrari che sia in crescita il rendimento di Carlos Sainz, che magari potrebbe trarre beneficio anche dal punto di vista psicologico del successo di domenica scorsa a Silverstone. Ogni dettaglio potrebbe essere importante per raddrizzare la situazione nella classifica di Formula 1, che per la Ferrari si è fatta complicata in questo momento in entrambe le graduatorie…

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 189

2. Sergio Pérez (Red Bull) 151

3. Charles Leclerc (Ferrari) 145

5. Carlos Sainz (Ferrari) 133

4. George Russell (Mercedes) 116

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 94

7. Lando Norris (McLaren) 58

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46

9. Esteban Ocon (Alpine) 42

10. Fernando Alonso (Alpine) 28

11. Kevin Magnussen (Haas) 18

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 16

13. Sebastian Vettel (Aston Martin) 15

14. Daniel Ricciardo (McLaren) 15

15. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 11

16. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 5

17. Mick Schumacher (Haas) 4

18. Alexander Albon (Williams) 3

19. Lance Stroll (Aston Martin) 3

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 340

2. Ferrari 278

3. Mercedes 210

4. McLaren 73

5. Alpine 70

6. Alfa Romeo 51

7. Alpha Tauri 27

8. Haas 22

9. Aston Martin 18

10. Williams 3











