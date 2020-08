Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Belgio 2020 Spa

La classifica Formula 1, in vista del Gp Belgio 2020 che oggi si svolgerà a Spa Francorchamps, ha un aspetto già molto chiaro nonostante siano stati disputati finora appena sei Gran Premi di questa anomala stagione. Il mondo è cambiato, non le gerarchie dei valori in Formula 1, con la Mercedes dominante nel Mondiale Costruttori e Lewis Hamilton che non sembra avere rivali credibili nel Mondiale Piloti. La classifica Piloti di Formula 1 vede dunque Hamilton al primo posto con 132 punti e Max Verstappen al secondo posto a quota 95. L’olandese della Red Bull si è preso dunque il ruolo di primo inseguitore, scavalcando anche Valtteri Bottas grazie soprattutto alla vittoria nella seconda delle due gare di Silverstone, ma non sarà facile attaccare anche il primato di Hamilton, che ha ribadito al Montmelò come il binomio con la Mercedes sia difficilissimo da superare. Appare poi ancora più difficile pensare che qualcuno possa insidiare Hamilton sulla totalità di una stagione, sia pure quest’anno logicamente più breve rispetto al recente passato. Charles Leclerc difende invece con le unghie un quarto posto che obiettivamente quest’anno è il suo obiettivo massimo nella classifica Formula 1: Spa e Monza sono ricordi dolcissimi per il monegasco della Ferrari, ma quest’anno la situazione rischia di essere assai diversa.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Verstappen al secondo posto fra Hamilton e Bottas fra i Piloti non intacca il totale dominio Mercedes nella classifica Costruttori di Formula 1. Stoccarda infatti guida con ben 221 punti e un margine già piuttosto netto nei confronti della Red Bull, che è seconda a quota 135. Rischia dunque di non esserci duello, anche perché le ‘lattine’ pagano la mancanza di una seconda guida di alto livello, ruolo che invece Valtteri Bottas riesce a ricoprire molto bene alla Mercedes – pensare di competere con Hamilton per il Mondiale Piloti invece è tutta un’altra storia… Per il terzo posto fra i Costruttori la classifica Formula 1 rischia invece di dipendere moltissimo da quanto verrà deciso fuori dalla pista, con ovvio riferimento alla situazione della Racing Point, da più parti accusata di essere una copia spudorata della Mercedes. In lotta per il terzo gradino del podio fra i Costruttori ci sono anche la McLaren, la Mercedes e naturalmente la Ferrari, per la quale però si tratta di un brusco ridimensionamento rispetto al passato, quando Maranello rivestiva almeno il ruolo di seconda forza, dietro alla Mercedes ma davanti alla Red Bull – ed enormemente davanti alle scuderie con le quali ora lotta punto a punto.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 132

2. Max Verstappen (Redbull) 95

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 89

4. Charles Leclerc (Ferrari) 45

5. Alexander Albon (Red Bull) 40

5. Lance Stroll (Racing Point) 40

7. Lando Norris (McLaren) 39

8. Sergio Perez (Racing Point) 32

9. Carlos Sainz (McLaren) 23

10. Daniel Ricciardo (Renault) 20

11. Sebastian Vettel (Ferrari) 16

11. Esteban Ocon (Renault) 16

13. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 14

14. Nico Hulkenberg (Racing Point) 6

15. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 2

16. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 2

17. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 221

2. Red Bull 135

3. Racing Point 63

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. Alpha Tauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

